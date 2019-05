Autore:

Dario Paolo Botta

BALOTELLI VS CR7 Avversarsi fuori e dentro il campo, per due campioni come Mr. CR7, Cristiano Ronaldo, e Mario Balotelli, la fama non arriva solo da trofei e coppe in bacheca, ma anche dai bolidi parcheggiati in garage. Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Rolls Royce: i due fuoriclasse sembrano decisi a fare sul serio. Da grandi appassionati di auto, negli anni, i due fenomeni hanno acquistato vetture milionarie da sogno, arricchendo le proprie collezioni con modelli unici, personalizzati e costosissimi.

IL GARAGE DI SUPERMARIO Balotelli si dimostra grande appassionato delle GT, dal 2011 possiede infatti una Maserati Granturismo di colore bianco. Si tratta di una versione appositamente realizzata per il giocatore, dal valore di 150.000 euro. Alcuni dicono che le prestazioni della vettura non lo soddisfacessero pienamente, così Supermario poco dopo gli ha affiancato la Bentley Continental Supersports, biturbo da W12 da 255.000 euro. La tinta? Mimetica, a dir poco appariscente. Nel garage del giocatore dell’Olympique Marsiglia non mancano bolidi del cavallino rampante, Balotelli sfoggia infatti da diversi anni una Ferrari 458 Spider.

NON SOLO AUTO ESOTICHE Tra le altre vetture che arricchiscono la collezione di Supermario ci sono: Una quasi ordinaria Range Rover Sport, che scatta da 0 a 100 Km/h in 7,2 secondi, una Lamborghini Aventador, un’Audi R8 e non ultima un’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. L’attaccante si è davvero sbizzarrito negli ultimi anni, portandosi a casa anche una Nissan GTR Nismo, spinta da un motore da 600 CV in grado di toccare i 315 km/h.

LA RISPOSTA DI CR7: L’elenco delle vetture del campione juventino è sterminata, da far impallidire: si parte dalle hypercar e si arriva ai SUV sportivi. Balzano agli occhi alcune vetture grintose e dall’animo sportivo, come: Bugatti Veyron e Bugatti Chiron, Lamborghini Aventador, Mclaren MP4-12C e tantissime Ferrari con una particolare predilezione per la Ferrari 599 (acquistata in più occasioni e in diversi allestimenti). Per quanto riguarda le vetture del cavallino, CR7 non si fa mancare proprio nulla, sfoggiando una Ferrari F12.

LA LISTA CONTINUA Ma la lista delle meraviglie non finisce qui, quando si parla di ingaggi milionari non possono mancare alcuni marchi iconici. Sembra che il campione lusitano sia particolarmente legato alle sue Rolls-Royce, fra queste troviamo una Rolls-Royce Ghost rigorosamente customizzata che monta un propulsore 6,6 Litri V12 per una potenza complessiva di 601 CV e una lussuosissima Rolls-Royce Phantom. E poi tante Mercedes (AMG GLE 63 S, S65 AMG), un’Audi R8, BMW M6 e una Porsche 911.

CR7 PUNTA ALLA VOITURE NOIRE: Alcuni stimano che il valore complessivo del garage di Ronaldo si aggiri intorno ai 5 milioni di euro, una cifra destinata a salire visto che il campione portoghese sembra intenzionato ad acquistare l’ultima nata di casa Bugatti. Ebbene sì, CR7 ha messo nel mirino la Bugatti Voiture Noire 16 cilindri 8 litri, esemplare unico dal prezzo astronomico (11 milioni di euro). Si tratta della vettura più costosa di tutti i tempi e Ronaldo non vuole lasciarsela scappare.