Autore:

Emanuele Colombo

L'AUTOGOL DI CR7 Dure proteste in UK per Cristiano Ronaldo. CR7 si sarebbe reso protagonista di guida distratta e/o irresponsabile, secondo due delle più importanti associazioni inglesi dedite alla promozione della sicurezza sulle strade. Una condotta imperdonabile, per un personaggio pubblico seguito da 160 milioni di follower.

LA COLPA DI RONALDO "Le celebrità hanno una responsabilità nel proteggersi dagli incidenti e rappresentare un buon esempio per i loro sostenitori, assicurando che questi si attengano alle regole della strada", ha tuonato Nick Lloyd, capo della The Royal Society for the Prevention of Accidents. Che aggiunge: "Come genitore è molto importante dare il buon esempio e indossare sempre la cintura di sicurezza".

IL VIDEO DEL MISFATTO Vero, giustissimo, sacrosanto. Ma esattamente, da dove nasce lo scandalo? Dal video che potete guardare qui sotto, postato su Instagram dallo stesso Cristiano Ronaldo. Nel video, si vede CR7 alla guida della sua Rolls-Royce Cullinan, mentre canta Everybody’s Got to Learn Sometime dei Korgi. Una delle mani è sul volante, l'altra a mezz'aria suona un pianoforte immaginario. Accanto, la fidanzata sembra non indossare la cintura di sicurezza.

TANTO RUMORE PER NULLA La prudenza è importante, certo, e da sempre anche noi di MotorBox ci facciamo promotori di un utilizzo consapevole e responsabile delle strade. Ma c'era davvero bisogno di sollevare un putiferio per una cosa del genere? Dal video non si capisce se davvero la fidanzata non indossasse la cintura e staccare temporaneamente una mano dal volante non ci risulta essere un comportamento sanzionabile secondo qualsivoglia codice della strada. Vi lasciamo alle immagini del video: fateci sapere che cosa ne pensate.