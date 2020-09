SI RICOMINCIA Pur nel rispetto delle norme anti-Covid e con tutte le dovute precauzioni legate al distanziamento sociale e la prevenzione di possibili contagi, le realtà creative e produttive del nostro paese riprendono a incontrarsi.

SCENARI FUTURI Durante la Milano Design City, che si terrà dal 28 settembre al 10 ottobre prossimi, gli spazi di Archiproducts Milano di via Tortona 31 ospiteranno Archiproducts NEXT, occasione di incontro tra professionisti del settore per parlare di scenari contemporanei e futuri tra design, architettura e mobilità. Del resto, quale miglior occasione di questo 2020 per provare a immaginare percorsi legati alle nuove abitudini dove vivere, lavorare, muoversi e relazionarsi?

MOBILITÀ SOSTENIBILE Il tema dell’edizione 2020 è “Future Habit(at)”, dove si affronteranno tematiche legate alla nuova mobilità sostenibile e il futuro dei veicoli elettrici, attraverso lezioni e talk gratuiti tenuti da esperti. Di particolare interesse, almeno per i lettori di Motorbox attenti alle tematiche ambientali, l’incontro di lunedì 5 ottobre alle ore 11, dove si troveranno a parlare aziende come Sixt (autonoleggio), Zero Motorcycles (moto elettriche), Alpiq Energia Italia (sistemi di ricarica veicoli elettrici) e Trek Bicycle (bici elettriche) per approfondire il tema “Dinamiche a confronto sulla nuova mobilità”.

TANTI APPUNTAMENTI La manifestazione è organizzata da Archiproducts con la collaborazione di Pinterest, IED, UNA PrHub e MiRò Comunicazione. Nel corso dell’evento, tra esperienze di realtà virtuale, consulenze di design ed esposizione di prodotti (dal vero ma anche in VR), verrà lanciata la piattaforma Daloom, soluzione digitale di ecommerce per i produttori del design.

DOVE, COME Archiproducts NEXT si svolge dal 28 settembre al 10 ottobre presso gli spazi di Archiproducts Milano, in via Tortona 31. La partecipazione alla manifestazione è gratuita, su prenotazione o appuntamento. Per maggiori informazioni potete collegarvi alla pagina milano.archiproducts.com/archiproducts-next/.