ALFA VS BMW Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio e BMW X4 M Competition sono sicuramente tra i migliori Suv sportivi che ci siano là fuori: auto comode e adatte agli spostamenti quotidiani come tutti i Suv, ma anche decisamente orientate alla performance. Ma quale delle due è la migliore? La più veloce? Il modo migliore per scoprirlo è senza dubbio una bella drag race, un testa a testa a briglie sciolte, lanciati a tutta velocità in rettilineo.

SUV A TUTTA BIRRA? È quello che devono avere pensato i responsabili della sezione video del sito sudafricano Cars.co.za. Giustamente, nel presentare la sfida gli autori dicono che vent'anni fa una una drag race tra due Suv sarebbe sembrata una totale assurdità. Ora però questa fortunatissima tipologia di veicoli condivide quasi tutta la meccanica con le migliori berline, e pertanto una sfida sul quarto di miglio non è più un'ipotesi così azzardata.



SULLA CARTA Le due auto sono state scelte in modo da realizzare una sfida che, sulla carta, dati tecnici alla mano, potesse presentarsi come decisamente bilanciata. Entrambe le vetture infatti producono 510 CV, e la coppia è di 600 Nm per Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio e di 599 per la BMW X4 M Competition. Difficile impostare una sfida più alla pari di questa. Sotto al cofano della Stelvio troviamo un motore V6 biturbo da 2,9 litri, mentre quello di BMW è un 3 litri, e entrambe le auto presentano trazione integrale e cambio sequenziale. Sulla carta l'unico vantaggio riscontrabile è quello del peso, in favore di Alfa per circa 100kg.

IL RISULTATO Gustandoci il video dello ''sparino'' possiamo vedere che la Stelvio parte decisamente più forte dell'avversaria tedesca, e si trova presto in un vantaggio considerevole. Ma, arrivati intorno ai 120 km/h, BMW comincia a recuperare con decisione, fino ad arrivare al sorpasso finale. La facilità con cui progressivamente l'auto tedesca si mangia lo svantaggio iniziale rispetto a una concorrente con un migliore rapporto peso-potenza ha fatto perfino ipotizzare ai giornalisti di Carscoops che forse il numero di cavalli della X4 sia in realtà maggiore di quello dichiarato dalla Casa. Chissà. Quello su cui non ci sono dubbi è che si tratta in entrambi i casi di auto davvero divertenti da guidare.