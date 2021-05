MA CHE BELL'IDEA! Ma guarda che combinazione: sembra che il British Motor Museum e Young Driver, la più grande scuola guida per pre diciassettenni del Regno Unito, abbiano letto il mio editoriale I musei dell''auto? Io li vorrei così. Dal prossimo 22 maggio, infatti, i ragazzi da 10 a 17 anni di età potranno mettersi al volante di tre auto storiche inglesi, con accanto un istruttore pienamente qualificato. E anche gli adulti saranno i benvenuti alle prove di guida.

LO SCOPO DELL'INIZIATIVA Oggetto dei test drive saranno una Vauxhall VX490, una Morris Minor o una Austin 7, tre delle auto più famose e iconiche della Gran Bretagna. ''Far guidare auto storiche ai bambini non è solo divertente, ma insegnerà ai giovani conducenti abilità speciali. Essere estremamente delicati con sterzo, frizione e freni, ascoltare l'ascesa e la caduta di giri del motore e abituarsi a raggi di sterzo molto ampi li renderà più pazienti e attenti alla meccanica. Penso che sia un'ottima idea'', dice Quentin Willson, conduttore televisivo ed esperto di motori che lancerà l'iniziativa.

LE AUTO IN PROVA La Vauxhall VX490 HB è del 1963 ha il cruscotto in legno, cambio sportivo e sei indicatori ausiliari: avendo percorso meno di 34.000 km è un esemplare straordinariamente ben conservato della migliore berlina sportiva Vauxhall degli anni 60. La Austin 7 Ulster 1934 Replica è vivace e incredibilmente divertente da guidare con parafanghi separati dalla carrozzeria, scarico a coda di pesce, parabrezza ribaltabile e carrozzeria in lega tipo ''boat tail''. La Morris Minor decappottabile del 1959 è un'icona britannica classica degli anni 50. Verniciata in Old English White, con finiture e cofano rossi, è facile da guidare con i suoi comandi leggeri e il cambio scorrevole.

PREZZO E CONVENZIONE Le prove delle auto storiche aperte al pubblico si svolgeranno regolarmente durante tutto l'anno. Le esperienze di guida durano 15 minuti e costano 29 euro. ''La missione del Museo come ente benefico educativo è informare e ispirare le generazioni future'', dice Jeff Coope, amministratore delegato del British Motor Museum, ''e l'aggiunta di queste esperienze aiuta a dare vita alla storia che condividiamo. Chiunque prenoti con Young Driver ottiene l'ingresso scontato al Museo il giorno della sua esperienza e può vedere di persona come l'auto che guiderà si inserisce nella storia dell'automobilismo britannico''. Che meraviglia se il museo storico Alfa Romeo di Arese, tanto per dirne uno, seguisse lo stesso esempio: dopotutto ha anche la pista annessa...