Hennessey Supercharged Maximus, il Ram 1500 Rumble Bee SRT che sfiora i 1.050 CV

Negli Stati Uniti il Ram 1500 Rumble Bee SRT è arrivato sul mercato da meno di tre mesi, ma per Hennessey è già tempo di alzare l'asticella. In occasione dello SRT Performance Engineering Day di Detroit, il preparatore texano ha presentato la sua versione Supercharged Maximus del pickup Ram. Il risultato è un pacchetto che porta la potenza a 1.032 CV (770 kW), trasformando il Ram 1500 Rumble Bee SRT in uno dei pickup più veloci presenti oggi sul mercato americano.

Più potenza e aerodinamica

Hennessey Supercharged Maximus

Non è la prima volta che Hennessey elabora un veicolo Ram. Ricordiamo, infatti, il Mammoth 6x6 basato sul Ram 1500 TRX da 1.200 CV. Nel caso del Supercharged Maximus, invece, il lavoro si è concentrato sul V8 sovralimentato da 6,2 litri, che Hennessey ha aggiornato con un intercooler con una maggiore capacità, un condotto di aspirazione più grande e una mappatura del motore. Il risultato è un incremento di 259 CV e 362 Nm rispetto alla Rumble Bee SRT di serie, per un totale di 1.032 CV e 1.283 Nm di coppia.

Le prestazioni dichiarate parlano di uno scatto da 0 a 96 km/h in 3 secondi netti e un quarto di miglio coperto in 10,9 secondi. La velocità massima, stimata da Hennessey, arriva a circa 322 km/h. Ma c’è una particolarità di cui tenere conto. Per raggiungere questi numeri è necessario rimuovere il vistoso alettone posteriore incluso nel kit estetico.

Hennessey Supercharged Maximus, il retro

Proprio l'estetica è l'altro elemento distintivo del Supercharged Maximus. Il prototipo, ancora camuffato, sfoggia un body kit firmato VenomAero con splitter anteriore aggressivo, minigonne laterali e un'ala posteriore ispirata a quella della Venom 650R del 1999 (la storica hypercar basata sulla Dodge Viper). Completano il pacchetto componenti in fibra di carbonio, grafiche e badge dedicati, sospensioni pneumatiche ribassate, cerchi da 22” e una copertura rigida del pianale per migliorare l'aerodinamica.

Un abitacolo su misura

Anche l'abitacolo riceve un trattamento dedicato, con quella che Hennessey definisce una configurazione “elevated cabin”. Prevede rivestimenti in pelle e Alcantara, tappetini brandizzati e dettagli specifici del preparatore. Non è un dettaglio scontato, invece, la garanzia di 3 anni o 36.000 miglia offerta sul pacchetto Maximus: un impegno che pochi tuner sono disposti a fornire su preparazioni di questa portata prestazionale.

FONTE: Carscoops