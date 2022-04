Dietrofront, niente bonus pneumatici. Emendamento ritirato

Come non detto, niente più ''paghetta'' per le scarpe nuove. Via libera agli incentivi per la nuova auto, mentre il bonus pneumatici è un nulla di fatto e - per il momento - non verrà introdotto. Presentato dal alcuni parlamentari come emendamento al decreto Energia, il contributo proposto consisteva in una somma una tantum di 200 euro a sostegno dell'acquisto di un treno di gomme con etichettura di classe A o B alle voci resistenza al rotolamento (risparmio di carburante) o minore spazio di frenata (maggior sicurezza stradale). Per ora, non se ne fa niente. Come mai?

Bonus pneumatici, fumata nera

LA MAGAGNA VIEN DI NOTTE A riportare la notizia dell'annullamento del bonus pneumatici 2022 è il magazine Pneurama. Nella notte tra il 7 e l'8 aprile si sarebbe concluso l’esame in Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive del dl Energia. L’emendamento presentato alcune settimane fa da esponenti di Forza Italia, Lega e Movimento 5 Stelle per introdurre la suddetta misura di incentivazione sarebbe stato ritirato dai firmatari dopo espressa richiesta del Governo e dei Relatori del decreto. Poiché il dl Energia sarà all’esame del Senato prima di Pasqua, le speranze che il bonus possa essere nuovamente ripescate sono ora ridotte al lumicino.

