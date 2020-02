PRODOTTO DI QUALITÀ Affidabilità e prestazioni sono le caratteristiche con cui lo pneumatico Marquis MR61 si presenta sul mercato italiano. L’ultimo arrivato della famiglia CST Tires è un prodotto dedicato a vetture compatte e di medio-piccole dimensioni, puntando su un ottimo rapporto qualità/prezzo.

CARATTERISTICHE Marquis MR61 si caratterizza per un battistrada dotato di numerose lamelle per scaricare l’acqua velocemente, mentre la forma dei tasselli garantisce un basso rumore di rotolamento, poche vibrazioni e grande efficienza nei consumi. Al contempo, la loro disposizione garantisce un grip ideale, mentre gli ampi canali longitudinali uniti alle nervature centrali massimizzano la tenuta di strada. Infine, l’alta percentuale di silice nella mescola garantisce allo pneumatico di entrare in temperatura velocemente, permettendo frenate stabili e sicure.

MISURE Il nuovo pneumatico di CST Tires è disponibile con diametri da 13”, 14” e 15” mentre le misure del Marquis MR61 spaziano dalla 155/65 fino a 225/40. Per sapere se la vostra auto può montare queste gomme, qui sotto trovate la tabella di tutte le misure disponibili.

CHI È CST TIRES Attualmente al 9° posto nella classifica dei maggiori produttori di pneumatici al Mondo. Il marchio CST Tires è un marchio globale fondato a Taiwan nel 1970, presente in oltre 170 paesi, Italia compresa, dove è distribuito da B.I.S. srl. I settori in cui opera maggiormente nel nostro Paese sono quelli di biciclette, ATV e scooter. L’azienda gode di numerose certificazioni internazionali e standard qualitativi come ISO 9001 (UE), ISO 14001 (Giappone), TS 16949 (Taiwan), CCC (Cina) e DOT (Usa).