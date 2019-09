Autore:

Federico Sardo

GRANDI E PICCOLE, CALDO E FREDDO Per la nuova stagione, CST Tires – il nono produttore al mondo di pneumatici – propone il suo All Season MEDALLION ACP1 in un range di misure molto più vasto, in grado di equipaggiare auto grandi e piccole. Medallion ACP1 è un pneumatico All Season, in grado cioè di fornire prestazioni adeguate sia nella stagione calda che in quella fredda, senza l'obbligo del cambio gomme due volte all'anno.

I DETTAGLI Le scanalature laterali e longitudinali dalla forma ondulata favoriscono la dispersione dell'acqua in caso di asfalto bagnato, mentre le lamelle 3D del battistrada garantiscono aderenza in presenza di neve. I tasselli 3D hanno anche la funzione di ridurre la progressiva deformazione del pneumatico, migliorando così le prestazioni. La mescola del battistrada, poi, è particolarmente ricca di silice, che facilita l'ingresso in temperatura per garantire attrito e aderenza anche nei climi più freddi. CST Medallion ACP1 riporta anche il pittogramma delle Tre cime con fiocco di neve, che testimonia la sua conformità alle leggi dei paesi dove i pneumatici invernali sono obbligatori.

DIMENSIONI E PREZZI Nelle sue varie misure, ora ampliate per un range che va da 155/65 R13 a 245/40 R18, Medallion All Season ACP1 ha indici di velocità T, H e V ed è omologato fino a una velocità massima di 240 km/h. I prezzi di Medallion ACP1 partono da 75 euro IVA esclusa.