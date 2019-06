Autore:

Marco Rocca

CHI NON HA UN SUV? Per caso avete un SUV? La domanda oggi è quasi retorica. Bè, se dovete cambiargli le scarpette e cercate qualcosa che ne valorizzi la guida, in questa puntata di Motor Unboxing, mettiamo sotto la lente il CTS Adreno H/P Sport AD-R8, una gomma ad alte prestazioni ma dal prezzo molto competitivo.

PER QUELLI SPORTIVI Con misure che vanno da 16 a 20 pollici, per sezioni importanti da 215 a 285 mm è omologato, in base alle dimensioni, fino a una velocità di 270 km/h e quasi tutte le altre sono comunque adatte per la marcia fino a 240 km/h.

UN PO' DI STORIA Ma facciamo un passo indietro perché forse che non tutti conoscono questo marchio. Diffuso in oltre 170 paesi, CST si posiziona oggi stabilmente al 9° posto delle classifiche mondiali tra i produttori di pneumatici. Realizza gomme per auto, moto, quad, mezzi pesanti, veicoli industriali e persino tagliaerba.

COME E' FATTO Ma perché l’Adreno H/P Sport AD-R8 è indicato a chi ama guidare? CST sottolinea che grazie alla sua nuova mescola e alla particolare scolpitura asimmetrica, offre prestazioni eccellenti e tanta trazione in curva. Ma anche sul bagnato dove la resistenza al temibile acquaplaning e i buoni spazi d’arresto sono garantiti dai 3 + 1 longitudinali per incrementare il drenaggio dell’acqua.

LA FRENATA Prestazioni confermate dalle indicazioni riportate nell'etichetta europea, obbligatoria per legge dal 2012, che riporta le performance principali degli pneumatici. Tutte le misure di CST Adreno H/P Sport AD-R8 si posizionano in classe B nella scala che misura gli spazi d'arresto su asfalto bagnato. Un risultato di alto livello visto che la scala va da A a G e tra i due estremi il peggioramento degli spazi di frenata è di circa il 30%.

I CONSUMI E LA SILENZIOSITA' Nella graduatoria dei consumi l'Adreno si posiziona in classe C o in classe E secondo le misure, ma va notato che, in questa scala, la differenza tra il massimo e il minimo è meno significativa: circa il 7%. Quanto a silenziosità di marcia lo pneumatico CST per i SUV sportivi fa segnare una rumorosità inferiore di 3 decibel rispetto a quanto previsto dalla normativa europea.

TECNOLOGIE Queste caratteristiche di silenziosità e comfort dipendono in gran parte dalle scanalature trasversali e da quelle presenti sulla spalla. La struttura delle scanalature centrali è invece ottimizzata per smorzare vibrazioni e risonanze. Anche la mescola della gomma fa la sua parte, raggiungendo come dichiara CST il miglior equilibrio fra durata e maneggevolezza grazie all’impiego di silice di ultima generazione.

PREZZO Senza dimenticare un altro fattore molto importante, il costo. L’ADRENO AD-R8 nella misura di 215/55R18 costa 140 euro iva e montaggio compresi.