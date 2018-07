Autore:

Giulia Fermani

CAMPER VOLKSWAGEN Una casa su ruote, in pratica, con letto e bagno completo di servizi igienici e doccia. È questa l’idea alla base del progetto del nuovo Camper che Volkswagen presenterà ufficialmente al Caravan Salon 2018, che andrà in scena dal 24 agosto al 2 settembre. Classe Crafter e ispirato alla concept California XXL 2017, il camper sarà disponibile con carrozzeria monocromatica o bicolore.

IL PROGETTO Sulla piazza dal 1988, il California che ha ispirato questa sesta generazione di Camper Volkswagen si basava a sua volta sulla terza generazione del "Bulli". Il nuovo modello proposto da Volkswagen offre soluzioni pratiche per una vita in movimento e potrebbe avere sedili anteriori e posteriori rotanti a 180 gradi. e un letto che misura circa due metri di lunghezza. La cucina, progetti alla mano, sembra grande se comparata con il poco spazio a disposizione, con una stufa a due fuochi, un lavello e un frigorifero, oltre ad alcuni ripiani chiusi per riporre piatti e bicchieri e una superficie di lavoro estensibile. Sulla carta il progetto è ottimo, ora non resta che vedere se tutte queste caratteristiche saranno presenti anche sul modello di serie.