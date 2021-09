Brand identity

Forme minimaliste e razionali per il nuovo emblema di Göteborg. Il debutto su web e social, in futuro anche sui nuovi modelli?

NUOVO LOOK La scorsa settimana è passata quasi in sordina la scelta di Volvo di adottare un nuovo logo. Per il momento, il rinnovato simbolo della Casa svedese campeggia solo sui profili dei social media del Gruppo. Come se non bastasse - al lancio del nuovo emblema - non è seguito alcun comunicato stampa ufficiale. Negli ultimi anni Renault, Peugeot, Mini, GM e Kia hanno rinnovato i loro stemmi, motivando puntualmente le ragioni alla base del cambiamento. Volvo ha optato invece per un approccio meno roboante e più minimalista. Il logo è essenzialmente una copia di quello ''vecchio'', ma con uno stile ancor più semplificato e razionale.

SOLO SU WEB E SOCIAL Il cerchio attorno al nome Volvo è più snello, la freccia non è più inglobata nella circonferenza e le lettere ora sono nere e non più bianche. Scompaiono i colori classici: il grigio e il blu, utilizzati fin dalla fondazione avvenuta nel 1927. Nello specifico, si tratta della settima effigie scelta dalla Casa di Göteborg da quando ha iniziato a operare nel settore automobilistico quasi cento anni fa - l’ultimo cambio era avvenuto nel 2014. Vista l’assenza di qualsiasi comunicazione ufficiale, resta ora da capire se l’emblema verrà utilizzato solo per scopi di marketing sul web e sui social o se troverà posto anche sulle griglie dei nuovi modelli.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 27/09/2021