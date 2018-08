Autore:

Giulia Fermani

REGINETTA ELETTRICA Volkswagen ci riprova: dopo anni di latitanza tra le reginette della classe torna a puntare sul segmento di lusso. Sarà un’elettrica senza nome a sfidare Mercedes Classe S e Tesla Model S. La nuova berlina ammiraglia nascerà sulla base della I.D. Vizzion concept vista al Motor Show di Ginevra di marzo.

ATTESA NEL 2022: COME SARA' Sarà 100% elettrica e andrà a colmare il vuoto lasciato dalla Volkswagen Phaeton, ultima auto di lusso del marchio tolta dal mercato nel 2015, la nuova ammiraglia che manterrà il lungo corpo e il passo della concept a cui si ispira grazie alla flessibilità della nuova piattaforma MEB del Gruppo VW. Attesa per il 2022, dell’auto che porterà su strada la concept Vizzion sappiamo che non avrà il livello 5 di guida autonoma e che con una singola carica potrà percorrere circa 600 km.