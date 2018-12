Autore:

Luca Cereda

RUMORS L'indiscrezione arriva da Auto Bild che, in materia di auto tedesche, solitamente è ben informato - per usare un eufemismo: Volkswagen avrebbe in agenda un SUV elettrico 4x4 da aggiungere alla sua famiglia T, attualmente composta da T-Roc e T-Cross. Si chiamerebbe Volkswagen T-Rug.

A QUANDO? Tutto da confermare, sia chiaro; secondo la stampa tedesca il progetto sarebbe lì, fermo sulle scrivanie della sede di Wolfsburg in attesa del semaforo verde. E comunque richiederebbe qualche anno: se la Volkswagen T-Rug uscirà, non sarà prima del 2022. Quando il mercato, forse, sarà pronto a recepire un'auto del genere, seppure in volumi limitati.

MULTIFORME Si parla infatti di una potenziale rivale della prossima Land Rover Defender, ma integralmente spinta a batteria e costruita sulla piattaforma MEB del Gruppo tedesco. Un SUV dalle caratteristiche fuoristradistiche piuttosto marcate, anche nell'estetica. Che Volkswagen – sempre secondo i rumors – dovrebbe proporre in diverse forme (carrozzeria a tre porte, cinque porte e passo lungo), con dimensioni a partire da 4,5 metri di lunghezza.

FURBA DENTRO Il progetto prevede anche interni realizzati in plastica e materiali lavabili, proprio in funzione della missione di quest'auto: poco asfalto e tanta avventura. Messe insieme tutte queste caratteristiche ne esce un'auto piuttosto lontana dall'immagine delle Volkswagen di oggi. Ma, si sa, il marchio tedesco sta avviando una fase di cambiamento epocale, dalla quale possiamo aspettarci di tutto. Anche una Volkswagen T-Rug.