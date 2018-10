Autore:

Lorenzo Centenari

BECCATA! ANZI NO Quando l'apparenza inganna. Se a prima vista le immagini di Volkswagen Golf di ottava generazione pubblicate su un portale cinese sembrano genuine, beh il consiglio è quello di aguzzare l'ingegno e realizzare che di autentico, in quelle foto, resta ben poco. Nuova Golf 2019 NON sarà così, o se sarà così, l'artista che ha rielaborato le fotografie merita un premio all'immaginazione. C'è lo zampino di Photoshop, non serve un mago per capirlo e battezzare come fake le foto spia.

OMBRE CINESI Ammesso e non concesso che le spy di origine cinese (l'auto è stata fotografata nel parcheggio del Centro Ricerca & Sviluppo Audi-Volkswagen di Pechino) siano pure, nuova Golf adotterebbe un frontale completamente inedito, di rottura rispetto a qualsiasi delle generazioni precedenti. Fari a sviluppo orizzontale mai così sottili, prese d'aria laterali a forma di trapezio, una griglia a sua volta divisa in tre, come non si era mai vista all'anteriore di una Golf. Oltre al musetto, libero da camouflage è anche il posteriore: gruppi ottici dal profilo inedito, doppio scarico simmetrico. Mah...

MARKETING Ad avvalorare l'ipotesi bufala è anche un ragionamento di ordine pratico. Raro, per non dire del tutto campato per aria, che un Costruttore esponga alla luce del sole il prototipo di un'auto tanto attesa, ancora prima di diffondere in prima persona immagini ufficiali. Gli esemplari di nuova Golf 8 immortalati negli ultimi mesi hanno tutti un rivestimento integrale, per di più studiato per confondere con l'esemplare ancora oggi in produzione.

FAKE NEWS Lo scoop insomma non convince. Una trappola ben congeniata, utile giusto a mantenere alta l'attenzione su un modello come nuova Golf che in realtà, per suscitare interesse, non ha bisogno di alcun escamotage.