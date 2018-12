Autore:

Luca Cereda

ANCORA SUV Spuntano online le prime immagini della Volkswagen Atlas Cross Sport in veste definitiva, a dirla tutta non così fedele alla sfavillante concept che abbiamo ammirato allo scorso Salone di New York. E se il nome Atlas vi suona nuovo alle orecchie, non è un caso: si tratta di un SUV a 7 posti più grande della Touareg che Volkswagen vende solo in alcuni mercati, principalmente in USA e in Cina, dove è conosciuta con il nome di Teramont.

MISURE SOSTENIBILI Quella che vedete ne è la versione più elegante e sportiva: diciamo coupé, sebbene il suo stile sia stato tracciato perlopiù usando la squadra. Secondo le prime immagini e le prime indiscrezioni che arrivano da fonti cinesi, Volkswagen Atlas Cross Sport è lungo 4 metri e 90 centimetri, largo 1 metro e 99 e ha un passo di quasi tre metri (298 cm). Più compatto, dunque, rispetto alla Volkswagen Atlas “standard”, ma con un interasse identico e meno spazio a disposizione in altezza.

PROSPETTIVE Sotto il cofano spinge un 2 litri turbobenzina abbinato a un cambio DSG a 7 rapporti e alla trazione integrale 4Motion. Ipotizzando un suo sbarco in Europa – che al momento non è previsto – qualcosa dovrebbe cambiare nel powertrain, ipotizzabile ibrido o diesel. Ma avrebbe senso un SUV più grande della Volkswagen Touareg? E voi piace questa Volkswagen Atlas Cross Sport? Aspettando di vedere gli interni e altre foto, dite la vostra.