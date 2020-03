ARTEON SB: LE FOTO Era una po' che circolava la voce sull'imminente arrivo di una Volkswagen Arteon Shooting Brake e ora eccola qui. Avvistata durante i test, la Arteon ''a tetto lungo'' dovrebbe unirsi alla berlina, che sarà interessata un aggiornamento di metà carriera entro la fine dell'anno.

STILE CONFERMATO L' ammiraglia presentata al Salone di Ginevra 2017 per competere con Bmw Serie 4 Gran Coupé e Audi A5 Sportback mostrava forme da coupé e linee che portavano il classico design VW al livello successivo. La variante che vi mostriamo in gallery mantiene in generale i dettami stilistici della berlina, geometrie dei fanali e dettagli cromati in testa, mentre uno spoiler al lato B le conferisce un aspetto più sportivo tipicamente Shooting Brake.

COM'È La nuova carrozzeria mantiene, dunque, il frontale aggressivo della Arteon standard, con un paraurti leggermente ridisegnato. Anche il design di griglia e proiettori sembra non aver subito sostanziali modifiche, che invece iniziano a farsi più visibili a partire dal montante anteriore. La linea del tetto leggermente rialzata rispetto alla versione standard, infatti, fa spazio a superfici vetrate più estese. Metro alla mano, a parte qualche centimetro guadagnato per via della carrozzeria Shooting Brake, la Arteon in foto non dovrebbe discostarsi molto dalle misure standard di questo modello: 4,86 metri di lunghezza, 1,87 mm di larghezza e 1,43 m di altezza, con un passo di 2,84 m.

MOTORE Lato motori non ci sono dati ufficiali, ma è lecito aspettarsi che continui a essere disponibile l'attuale gamma benzina e diesel turbo a quattro cilindri. Altrettanto lecito è pensare che, data la corsa della casa di Wolfsburg ai propulsori ibridi plug-in elettrificati, anche sulla Arteon Shooting Brake assisteremo all' avvento delle soluzioni ibride (mild e plug-in).