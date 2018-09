Autore:

Emanuele Colombo

LA FERRARI MISTERIOSA Ferrari, lo ricorderete di certo, ha già dichiarato di non essere intenzionata a impegnarsi ufficialmente nella nuova Le Mans Series di prossima introduzione. Tuttavia qualcosa di misterioso bolle in pentola, vista la strana Ferrari FXX K Evo camuffata che è stata vista girare ultimamente a Fiorano.

CHE COSA C'È SOTTO? Qui sotto potete vedere il video – di scarsa qualità, va detto – che mostra un bolide del cavallino inanellare qualche gido del tracciato di collaudo della Casa: protetto da coperture posticce che non lasciano apprezzare alcuna evidente differenza rispetto alla FXX K Evo lanciata l'anno scorso.

L'EREDE DELLA FXX K EVO? Potrebbe trattarsi solo della verifica di una vettura clienti, ma è più probabile che a Maranello siano già cominciati i lavori per una versione ancora più estrema della hypercar da pista. O per il suo successore. Un'altra ipotesi è che possa trattarsi di una vettura di sviluppo per un team privato intenzionato a partecipare alla Le Mans Series. Di che cosa si tratta esattamente? Vi lasciamo alle immagini: provate a indovinare!