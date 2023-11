Techno dark, la Rolls-Royce Cullinan di Tiesto "spacca"

Tijs Michiel Verwes, in arte Tiesto, è acclamato come uno dei più grandi dj e produttori di musica elettronica di sempre. Data la sua statura nel settore, non sorprende che abbia i soldi per concedersi oggetti di lusso. Il sua acquisto più recente? Una Rolls-Royce Cullinan molto speciale, a firma Mansory.

Tiesto posa col suo ultimo acquisto, una Cullinan elaborata Mansory

DI ROUTINE Il tuner tedesco modifica il lussuoso SUV Rolls-Royce ormai da diversi anni: sebbene l'esempio di Tiesto non sia il più stravagante che abbiamo visto, risulta una interpretazione molto più drammatica di un normale Cullinan. Il frontale colpisce grazie alla presenza di una griglia oscurata, di un nuovo paraurti, di uno splitter più pronunciato e di nuove luci diurne a LED. la ''Tiesto car'' viene poi dotata di un cofano in fibra di carbonio forgiato e un set di ruote aftermarket nero lucido.

Per caso a Tiesto piacciono i colori scuri?

VEDI ANCHE

CARBON PASSION Noterai anche che è molto più bassa di una Cullinan standard, che i passaruota anteriori e posteriori sono stati estesi, che sono state installate nuove minigonne in fibra di carbonio. La vernice nera lucida del SUV viene infine piacevolmente contrastata da una linea della carrozzeria in arancione brillante. A completare le modifiche esterne, un grande spoiler sul tetto e un labbro in carbonio forgiato sul portellone posteriore. Ah, la nuova fiamma del popolare dj olandese Tiesto ha anche un accattivante diffusore in carbonio forgiato e nuovi scarichi quadrupli: visto il cliente, il sound era importante.

Quattro scarichi: il suono è importante

ALLA CONSOLE Sfortunatamente, Mansory non ha rilasciato alcuna foto che mostri l’interno per intero. Le immagini pubblicate (vedi anche gallery) rivelano giusto come Cullinan abbia battitacco forgiati su misura in fibra di carbonio con il nome Tiesto inciso sopra. Si nota anche che i sedili, i pannelli delle porte, il tunnel di trasmissione e gran parte del cruscotto sono rivestiti in pelle arancione brillante. Se Tiesto abbia chiesto o meno a Mansory di aumentare la potenza, rimane un mistero. Mansory ha comunque a catalogo un pacchetto di aggiornamenti che aggiunge 39 CV e 100 Nm ai 563 CV e 850 Nm del V8 standard.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/11/2023