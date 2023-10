Toyota FJ Bruiser: il concept si ispira al passato ma è un mostro di potenza

Il SEMA Show è uno degli appuntamenti sul mondo auto fra i più vivaci e ricchi di proposte. A Las Vegas, quest’anno dal 31 ottobre al 3 novembre, il pubblico avrà l’occasione di lustrarsi gli occhi con modelli unici ed esemplari esclusivi, che spesso non vedranno mai la produzione. Insomma, SEMA significa andare oltre e quest’anno Toyota ha centrato l'obiettivo con un concept davvero speciale. Il costruttore giapponese ha appena svelato questa aggressiva show car, FJ45 con un motore V8, chiamata FJ Bruiser. Come si può intuire dal nome, il concept celebra il pick-up FJ45 del 1966. Ma in questo caso troviamo alcune modifiche importanti.

Toyota FJ Bruiser: il concept di pick up presentato al SEMA Show 2023 di Las VegasOMAGGIO A UN PICK UP ICONICO Il team Toyota deve aver concluso che la FJ45 degli anni Sessanta non era abbastanza robusta, visto che il reparto elaborazioni di Toyota ha realizzato un telaio completo di tubi e un roll-bar, che sono stati poi accoppiati alla carrozzeria della FJ vintage. Per sostenere il telaio è stata aggiunta un sistema di sospensioni a bracci longitudinali, con ammortizzatori Fox e molle Eibach. L'intera struttura si appoggia su un set di ruote Beadlock Method Double Standard da 20 x 10 pollici e pneumatici BF Goodrich Krawler T/A KX 42 x 14,5 R-20 per garantire un bel po' di trazione in fuoristrada. Adesso, passiamo a quello che c’è sotto il cofano e sappiamo che davanti pulsa il V8 da 5,9 litri modificato di una Formula Nascar, capace di erogare qualcosa come 725 CV. Tutta questa potenza viene trasferita alle ruote tramite un cambio automatico a tre velocità sviluppato da Rancho Drivetrain Engineering. Lo scarico è gestito tramite un sistema MagnaFlow personalizzato.

Toyota FJ Bruiser: l'esclusivo sistema di trazione aggiuntiva a cingolo centrale

TRASMISSIONE COLLAUDATA E...TRAZIONE CON SORPRESA L'FJ Bruiser mantiene il solido assale dell'FJ45 ma aggiunge nuovi differenziali anteriore e posteriore insieme a un nuovo ripartitore di coppia, che ripartisce la trazione in modo costante a due oppure quattro ruote motorici. Secondo Toyota, la configurazione del cambio permette al FJ Bruiser di viaggiare ad appena 19 km/h mentre il motore “viaggia” 7.000 giri al minuto nella marcia più bassa e fino a 265 km/h, sempre a 7.000 giri al minuto nella marcia più alta. Nel caso in cui la potenza superasse la capacità degli enormi pneumatici di scaricarla a terra, Toyota ha pensato bene di montare un sistema aggiuntivo di trazione che sfrutta un cingolo centrale, mosso da una catena, che si allunga sotto il pianale. Come una sorta di tapis roulant, la modalità ''carroarmato'' può essere attivata dal guidatore in tutti quei fastidiosi casi in cui gli enormi pneumatici abbiano perso contatto con il terreno.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 31/10/2023