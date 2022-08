Tesla Model Y RWD: la entry-level californiana arriva in Europa

Nuova Tesla Model Y Rear-Wheel Drive - la versione più accessibile del SUV di Palo Alto - è arrivata in Europa. Il crossover elettrico della celebre Casa californiana può già essere ordinato in Italia a partire da 49.990 euro, con consegna prevista fra dicembre 2022 e febbraio 2023 (qui il link al configuratore). Tesla Model Y Rear-Wheel Drive garantisce fino 455 chilometri di autonomia (ciclo WLTP) grazie a un powertrain efficiente e all’aerodinamica estremamente ricercata.

Tesla Model Y RWD arriva in Italia

TRAZIONE POSTERIORE L’auto è equipaggiata di serie con Autopilot, Interni Premium e impianto audio composto da 13 altoparlanti, 1 subwoofer, 2 amplificatori e l’opzione Suono Immersivo. Come per la versione a doppio motore, Model Y RWD dispone del frunk anteriore sotto il cofano, con i sedili ribaltabili (frazionamento 40:60) che danno luogo a una capacità di carico massima di 2.158 litri. Model Y Rear-Wheel Drive è omologata inoltre per il traino di carichi fino 1.600 kg (optional).

Tesla Model Y RWD: interni

VIAGGI NO LIMIT Model Y Rear-Wheel Drive si connette allo smartphone grazie a un’app specifica che consente l’acceso a funzioni pratiche e di semplice utilizzo, quali: lo sblocco da remoto, il pre condizionamento da remoto, il tracking della posizione e tanto altro ancora. Con una potenza di ricarica alle colonnine in corrente continua (DC) fino a 170 kW e accesso alla rete di ricarica Tesla Supercharger (sono oltre 9.000 le postazioni di ricarica in UE), Model Y Rear-Wheel Drive può viaggiare serenamente in tutta Europa, scongiurando così l’ansia da ricarica.

Tesla Model Y RWD: il divanetto posteriore

PRODOTTA A SHANGHAI Le prime Model Y Rear-Wheel Drive che arriveranno nel Vecchio Continente sono costruite nella Gigafactory cinese di Shanghai (la versione Performance Dual Motor che abbiamo provato è prodotta invece a Berlino). Il SUV californiano pesa poco meno di due tonnellate e grazie alla potenza del suo motore elettrico posteriore è in grado di raggiungere i 100 orari in 6,9 secondi, toccando una velocità massima dichiarata di 217 km/h.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 26/08/2022