AVANTI TUTTA Dal cronico ritardo a un elegante anticipo. Le consegne di Tesla Model Y, presentata un anno fa, avrebbero dovuto cominciare all'inizio dell'estate 2020, ma da quanto si apprende, negli USA inizieranno già nella seconda metà di marzo (sempre di quest'anno, niente ironie, please). Che cambiamento rispetto a quando la Casa di Elon Musk continuava a prolungare le scadenze dell'attesissima Model 3!

SERVIZIO CLIENTI Sarebbero alcuni acquirenti a dare la lieta novella, avvisati per email dalla stessa Tesla: “Il prossimo passo per voi è confermare quando sarete in grado di ricevere la consegna, in modo che possiamo garantirvi la migliore esperienza possibile”, si leggerebbe nel messaggio del servizio clienti. Che così prosegue: “Dopo che avrete onfermato la vostra disponibilità, vi invieremo un aggiornamento nei giorni successivi, per avvisarvi quando potrete accedere al vostro account Tesla e completare tutti i passaggi rimanenti, come finanziamento o permuta. Il vostro Tesla Advisor sarà disponibile per rispondere a qualsiasi ulteriore domanda”.

CLIENTI SELEZIONATI La comunicazione, sia chiaro, non sarebbe stata inviata a tutti gli acquirenti, ma solo ai primi clienti e a coloro che vivono nel nord della California e che hanno optato per una Model Y top di gamma, quello che negli USA ha un prezzo che parte da 61.000 dollari. Le consegne delle versioni Long Range a trazione posteriore, da 48.000 dollari, inizieranno in tempi successivi. Una mossa già vista da Tesla, che non è nuova ad avviare le attività con i modelli a più alto margine.