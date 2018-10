Autore:

Emanuele Colombo

UN NUOVO RENDERING Se fosse così? Quando si parla del SUV Ferrari gli animi si dividono: chi grida al sacrilegio e chi invece apprezza l'ingresso del Cavallino in un ricco mercato. Poi c'è chi, incurante delle tifoserie, prova a immaginare come potrebbe presentarsi un crossover proveniente da Maranello. Una proposta interessante viene dal designer russo ildar_project, che sulla sua pagina Instagram ha pubblicato il rendering della sua Ferrari Bellezza.

IL POWERTRAIN Solo una vista – il posteriore – che tuttavia presenta effettivamente una buona coerenza stilistica con il design contemporaneo della Ferrari. Che ne dite, vi piacerebbe? In attesa di conoscere le forme definitive del SUV, atteso per il 2022, ricordiamo quelle che sono le caratteristiche presunte. Sarà ovviamente a quattro posti e il powertrain dovrebbe essere ibrido, con una parte termica costituita da un V8 turbo da circa 700 CV.

SUI GENERIS Come sottolineato dagli uomini di Maranello, la futura supercar rialzata non sarà un SUV vero e proprio, ma un SUV alla Ferrari maniera, nonché il SUV più veloce del mondo. E se sul nome non dovrebbero esserci dubbi – si chiamerà Purosangue – quanto a prezzo la scommessa è che possa collocarsi nella fascia centrale del listino. Chissà se davvero assomiglierà al rendering che pubblichiamo oppure no...