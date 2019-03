Autore:

Lorenzo Centenari

CANTO DEL CIGNO Dell'erede sente ormai il fiato sul collo (il debutto della quarta generazione è in programma nel 2020), l'odierna edizione di Skoda Octavia ha tuttavia ancora frecce al proprio arco. Per gli amanti del design in chiave sport, ecco su berlina e Wagon il Dynamic+ Package, allestimento che in pieno spirito Skoda coniuga tratti audaci a uno stile complessivamente sempre sobrio.

SKODA DELLE TENEBRE Più nello specifico: condita in salsa Dynamic+, l'immarcescibile Skoda Octavia viene servita con calotte specchi retrovisori esterni di colore nero, spoiler anteriore con listello dello stesso colore, cristalli laterali posteriori a loro volta anneriti. Al gusto "dark" infine anche i cerchi in lega, a scelta da 17 o 18 pollici. Profumo di pista anche in abitacolo: pedaliera in alluminio, sedili sportivi, accenti neri sul soffitto, volante sportivo multifunzione. Se non è una Skoda RS, poco ci manca. Dynamic+ pack abbinabile a qualsiasi motorizzazione (2.0 TSI di Octavia RS escluso): i benzina 1.0 TSI e 1.5 TSI, i diesel 1.6 TDI e 2.0 TDI.