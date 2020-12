CHIAMATELE COME VI PARE Possono chiamarle “offerte esclusive”, “promozioni locali”, “partnership attrattive” o “servizi connessi”, ma alla fine della fiera sempre di pubblicità si tratta. Per ora disponibile solo nella Repubblica Ceca, il nuovo servizio ''Simply Clever'' di Skoda arriverà presto in altri mercati, e permetterà di accedere a una serie di offerte e promozioni in collaborazione con aziende e realtà locali.

COME FUNZIONA Il conducente riceverà sullo schermo dell’infotainment offerte personalizzate in base alla sua routine giornaliera, alla posizione del veicolo e altri dati, come il livello di carburante. Per esempio, se è quasi l’ora di fare il pieno e ci si trova nelle vicinanze di una stazione di servizio, il sistema può avvertire di una particolare promozione alla pompa. La proposta può essere accettata tramite il display dell’auto: a quel punto il navigatore conduce verso il luogo scelto, mentre lo smartphone del cliente riceve un QR code da presentare in cassa per ricevere lo sconto.

NON SOLO RIFORNIMENTI Ancora, se ci si trova a guidare nei pressi di un supermercato partner del programma, si potranno scoprire le offerte speciali, ed eventualmente approfittarne fermandosi a fare la spesa. Per il momento le promozioni riguardano proprio stazioni di servizio e supermercati, ma nel prossimo futuro potranno coinvolgere anche hotel, ristoranti, autolavaggi e altri partner. Le aziende interessate a partecipare possono consultare la pagina a loro dedicata.

OPT-IN La nuova app è studiata per i sistemi di infotainment montati a bordo di Scala, Kamiq, Superb, Karoq e Kodiaq, e presto arriverà anche sugli altri modelli della casa. Il sistema prevede - correttamente - un meccanismo di opt-in esplicito, ossia funziona solo se il cliente aderisce espressamente a questa iniziativa: per farlo occorre registrarsi allo Skoda Marketplace e dare il proprio consenso al programma. A questo punto il sistema analizza i tragitti percorsi per una o due settimane, e successivamente comincerà a proporre le sue offerte; prima di allora, le promozioni saranno più generiche.