PIÙ RELAX La app Free2Move All-in-One, dedicata ai modelli elettrici e plug-in di Peugeot, Citroen, DS e Opel, si arricchisce da oggi della funzionalità Charge My Car, per rendere più facile - e soprattutto meno stressante - gli spostamenti e i viaggi con le auto elettriche. Connessa alla rete europea di colonnine di ricarica, che conta più di 220.000 punti in tutto il Vecchio Continente, la app permette di individuare rapidamente le aree in cui poter ricaricare le batterie.

COME FUNZIONA La app seleziona e mostra automaticamente solo le stazioni di ricarica compatibili con la propria auto. Oltre a questo, sullo schermo del telefono sono immediatamente visibili:

le stazioni che si possono raggiungere in base all'autonomia residua della batteria

stima del tempo di ricarica

stima del costo di ricarica

SCEGLIE LA ROTTA In aggiunta, la app offre la funzione Trip Planner che permette di pianificare i propri viaggi. Una volta impostata la destinazione, il servizio calcola il percorso migliore in base all’autonomia e alle stazioni di ricarica lungo il tragitto. Il viaggio può essere pianificato in anticipo tramite smartphone, e inviato al navigatore dell’auto in un secondo momento. Una volta in viaggio, la app ricalcola ogni minuto il percorso migliore, tenendo continuamente sotto controllo i dati di utilizzo effettivo della batteria, velocità istantanea, temperatura, carico a bordo e condizioni della strada. Nel caso sia necessario anticipare la sosta, una notifica sullo schermo dell’infotainment avvisa il conducente, segnalando anche dove fermarsi.

COSTO Le funzionalità Charge My Car dell’app Free2Move sono gratuite per il primo anno per chi acquista un’auto elettrica o ibrida plug-in del gruppo PSA. Allo scadere del primo anno scatta un canone mensile di 4,99 euro. I costi di ricarica non sono mai inclusi.

DOVE SCARICARLA La app Free2Move è disponibile per Android e iOS, e può essere scaricata gratuitamente dai rispettivi store.