La piccola BEV francese in una nuova edizione a tiratura limitata, con un look ispirato alla notte e alla street art. Com’è fatta, quanto costa

CREATURE OF THE NIGHT Renault ha presentato una nuova serie limitata per la sua piccola citycar in versione elettrica (qui la nostra prova), chiamata Twingo E-Tech Electric Urban Night. Gli ordini sono già aperti, e a listino costa 25.500 euro. Andiamo a vedere com’è fatta.

Renault Twingo E-Tech Electric Urban Night: visuale di 3/4 anteriore

COM’È FATTA FUORI La Twingo Urban Night è realizzata sull’allestimento Intens, ed è disponibile in quatto colori di carrozzeria: Bianco Dreams, Bianco Quarzo, Cosmic Grey e Nero Etoilé. Specifici sono gli adesivi Urban Night (bianchi o neri), che possono essere combinati tono su tono o a contrasto con la tinta della carrozzeria.

Renault Twingo E-Tech Electric Urban Night: i cerchi da 16

DETTAGLI ESCLUSIVI I cerchi in lega di questa versione sono da 16” diamantati neri, la calandra ha delicati inserti bianchi e le calotte dei retrovisori recano la scritta ''Urban Night X''. Per tutte un adesivo “Urban Night” sul montante posteriore; per chi vuole farsi notare, su richiesta è possibile avere gli adesivi che coprono il tetto e le porte posteriori.

Renault Twingo E-Tech Electric Urban Night: visuale dall'alto

COM’È FATTA DENTRO Anche all’interno troviamo una serie di dettagli caratteristici ed esclusivi: sulla plancia è apposto lo sticker ''Urban Night X'', scritta che torna anche sui battitacco delle portiere anteriori. Neri i sedili, con bordo bianco e una striscia al centro che, manco a dirlo, reca la scritta “Urban Night X”.

Renault Twingo E-Tech Electric Urban Night: i sedili personalizzati

TECNOLOGIA A BORDO Di serie il navigatore con servizi connessi (tra cui le informazioni sul traffico in tempo reale), l’avvertimento di uscita dalla corsia di marcia, il caricatore wireless per lo smartphone e la retrocamera di parcheggio con sensori a ultrasuoni.

Renault Twingo E-Tech Electric Urban Night: la plancia personalizzata

OPTIONAL Ecco l’elenco degli accessori disponibili su richiesta:

Tetto apribile in tela - 1.100 euro

- 1.100 euro Sedile anteriore riscaldabile - 110 euro

- 110 euro Full Stripping Urban Night - 300 euro

- 300 euro Cavo di ricarica per presa domestica (Modo 2) - 450 euro

per presa domestica (Modo 2) - 450 euro Pack Look Urban Night (fendinebbia con funzione cornering e griglia frontale standard) - 260 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 25/10/2021