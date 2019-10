Autore:

Claudio Todeschini

NOVITÀ PER BERLINA E STATION WAGON Uscita ormai nel 2015 in versione berlina e l’anno successivo in versione station wagon, la Renault Talisman è pronta alla tradizionale rinfrescata di metà carriera, che riguarda il frontale e la coda. Le immagini di questa galleria sono relative alla versione Sporter, ossi la station wagon.

FACELIFT IN ARRIVO Le protezioni e i camuffamenti nascondono gran parte delle novità in arrivo, ma non tutte: nuovi i proiettori dei fanali anteriori, leggermente più sottili. Dietro le protezioni si intravede l’originale disegno a “C” delle luci diurne, uno dei tratti distintivi di tutti i modelli Renault più recenti. Quasi invisibili le modifiche alla griglia, da cui sembra essere sparita la piccola “gobba” sotto la prominente losanga della casa francese. Rivisti i fendinebbia, rettangolari e non più circolari, e alcuni particolari del paraurti anteriore. Invariato il profilo laterale della carrozzeria. Le ampie camuffature dei gruppi ottici posteriori non nascondono il diverso design delle luci, con gli indicatori di direzione collocati nella parte bassa.

MOTORI E INTERNI Trattandosi di un facelift di metà carriera non ci aspettiamo grandi novità per quanto riguarda il design degli interni della Renault Talisman, le cui migliorie dovrebbero limitarsi al rinnovo di tessuti e plastiche. Nessuna novità in vista neppure per le motorizzazioni, ossia il 1.3 da 159 CV e il 1.8 TCe da 224 CV a benzina (lo stesso motore della Megane RS ma depotenziato), il 1.7 diesel nelle versioni da 120 e 150 CV, e il 2.0 da 160 e 200 CV.