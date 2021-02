FARI RISPARMIOSI Nuovo anno, nuovo volto per il SUV francese (qui la nostra prova su strada), che si presenta nelle concessionarie con una nuova firma luminosa, con proiettori anteriori e posteriori Full LED per tutte le versioni. L’utilizzo della tecnologia Eco LED dei gruppi ottici anteriori ha permesso di ottenere un’illuminazione superiore del 25% rispetto ai fari alogeni del precedente modello, con un risparmio energetico ridotto del 10%. Dall’allestimento Executive in poi, gli indicatori di direzione sono dinamici.

MATERIALI PIÙ LUSSUOSI Oltre a una nuova tinta per la carrozzeria, denominata Grigio Magnete e che potete vedere nella galleria qui sotto, nel nuovo Koleos debuttano nuovi materiali per i sedili in pelle Riviera color Camel, disponibili dall’allestimento Executive in su. A impreziosire l’abitacolo provvedono inoltre inserti color legno scuro nei pannelli interni delle porte e nella plancia.

MOTORI Il nuovo D-SUV di Renault torna a listino con tre motorizzazioni: il 1.3 turbo benzina da 160 CV con trasmissione automatica a sette rapporti, e con il turbodiesel Blue dCi da 190 CV, disponibile sia a trazione anteriore che 4x4. Per quest’ultima, di serie, il controllo di velocità in discesa: si attiva tra i 5 e i 30 km/h e permette di affrontare le discese più impegnative senza ricorrere al pedale del freno.

PREZZI Nuovo Koleos è già ordinabile nelle concessionarie italiane. Per l’occasione Renault ha anche semplificato la gamma, limitata per il SUV medio francese a tre allestimenti: Business, Executive e il lussuoso Initiale Paris. Ecco il listino completo: