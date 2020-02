DUE PUNTO ZERO Ricordate Koleos prima serie (2008), quella realizzata insieme a Samsung? Fu un progetto coraggioso, ma non sufficiente per sfondare anche in Europa. Un successo in Asia e in altri emerging markets, un po' meno dalle nostre parti. La generazione successiva (2016) è di tutt'altra pasta, un'auto dal design e la meccanica moderni, e che ora col restyling spara ancor più alto. Renault Koleos 2020 cambia poco, ma lo fa nel verso giusto. E soprattutto resta affezionata al diesel, tanto da moltiplicare la sua offerta. In attesa di provarla (anche in offroad: c'è il 4x4), ecco come si presenta il medio massimo dei Suv della Losanga dopo il classico facelift di metà ciclo vita.

MISURE Tanto per essere chiari: nuova Koleos poggia sulla stessa piattaforma del modello pre-restyling, vale a dire lo stesso pianale di Nissan X-Trail, collega di Alleanza Renault-Nissan. Con tutti i benefici che la soluzione porta in dote. Le misure restano perciò invariate: Koleos come Suv segmento D, lungo centimetri 467, largo 184 cm, alto 167 cm, infine di interessa di misura 270 cm. Volume di carico? Da 493 a 1.707 litri a panca totalmente reclinata. Messa a confronto con lo sport utility che ha popolato le concessionarie fino ai mesi scorsi, l'auto mostra dunque numerose analogie globali e qualche differenza di dettaglio.

ESTERNI Vedi il frontale, con calandra dai rilievi più incisivi, oltre alla fascia cromata che attraversa per il largo tutto il paraurti, scomparendo solo quando sfila dietro il portatarga. Sul fianco fanno capolino nuovi cerchi in lega diamantati da 18” Taika e 19” Kavea, al posteriore infine appare un'altra cromatura trasversale che fa il paio con quella anteriore. Nuova anche la tinta Rosso Granato, ideale per vestire Koleos di eleganza, ma anche un tocco di virilità (di cui non ha bisogno).

INTERNI All'esterno le modifiche già sono esaurite, in abitacolo prendiamo nota invece delle finiture più curate, inoltre delle cromature satinate per inserti del volante, leva del cambio automatico e bocchette di aerazione. Materiali più soft per cruscotto e guarnizioni delle porte. Ai palati fini è dedicata come sempre la versione Initiale Paris: due nuove sellerie in pelle Nappa, nero carbonio e grigio sabbia chiaro. Koleos Initiale Paris si distingue inoltre per le decorazioni e il logo dedicato su plancia, volante, pannelli porta, battitacco e tappetini. I vetri laterali stratificati restituiscono infine un miglior comfort acustico.

CONNETTIVITÀ Il sistema multimediale e di navigazione R-LINK 2 viene ora proposto in due formati di display: orizzontale da 7 pollici, oppure verticale da 8,7 pollici. Compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, la funzione di Smartphone Replication sullo schermo si attiva anche in modalità verticale per facilitare la lettura, con una visualizzazione Apple CarPlay a schermo intero. Anche nuovo Koleos dispone infine della funzione di riconoscimento vocale: premendo il comando di attivazione sulle razze del volante, puoi gestire a voce la navigazione, la telefonia, ma anche le App, lettura delle e-mail e radio digitale.

MOTORI Tra le novità 2020, una delle principali è indubbiamente l'adozione del 4 cilindri diesel 1.7 dCi, alternativa al più potente e conosciuto 2.0 dCi. Per la nuova leva (nome completo: Blue dCi 150 X-Tronic), 150 cv e associazione alla sola trazione anteriore. Quanto al Blue dCi 190 X-Tronic, 190 cv di potenza (15 cv in più rispetto a prima) e abbinamento alla trazione integrale intelligente All Mode 4x4-i (che siamo ansiosi di sperimentare). Sia il 1.7 dCi che il 2.0 dCi trasmettono le loro proprietà alle ruote tramite il solito cambio automatico a varazione continua CVT X-Tronic con (finta) modalità sequenziale a 7 rapporti.

ADAS Nuovo Renault Koleos può contare su una dotazione di dispositivi di assistenza alla guida piuttosto completa: di serie sin dalla versione Business, ecco frenata automatica di emergenza con riconoscimento pedoni, Cruise Control (non adattivo), Hill Start Assist, sensori di parcheggio posteriori, inoltre riconoscimento segnaletica stradale e allerta superamento linea di carreggiata. Dal livello Executive salgono a bordo anche la commutazione automatica degli abbaglianti, i fari full Led Pure Vision, sensori di parcheggio anteriori, parcheggio a mani libere (Easy Park Assist) e sensore angolo morto. La dotazione più completa è ovviamente appannaggio di Koleos Initiale Paris, allestimento che comprende anche l'Adaptive Cruise Control (e in chiave lusso, il sistema audio Bose a 13 altoparlanti).

PREZZI Soglia d'ingresso individuata a 35.300 euro (Koleos Blue dCi 150 X-Tronic Business), spesa massima di 46.350 euro (Koleos Blue dCi 190 X-Tronic 4x4 Initiale Paris). 4.200 euro il gap di prezzo tra i due motori diesel (quindi anche tra trazione anteriore e trazione integrale). Appuntamento in tarda serata per le prime impressioni di guida, non cambiate canale.