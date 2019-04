Autore:

Emanuele Colombo

AUMENTA IL CARICO UTILE A meno di due anni dal debutto europeo, per il pick-up Renault Alaskan è già tempo di aggiornamenti. Al pari del Nissan Navara, che fornisce la base meccanica, anche il veicolo francese vede aumentare il carico utile a 1,1 tonnellate, con incrementi di portata che vanno da 127 a 146 kg, secondo le versioni, rispetto alla versione precedente. Invariata invece la capacità di traino di 3,5 tonnellate.

NUOVE SOSPENSIONI Il maggior carico va di pari passo con un migliorato comfort di marcia: entrambe le caratteristiche dipendono infatti dalle nuove sospensioni posteriori che sfruttano uno schema multilink a 5 bracci, ora più efficaci a smorzare gli scossoni. Migliora anche la sicurezza, grazie a freni posteriori ora a disco anziché a tamburo, con la frenata automatica di emergenza disponibile di serie o in opzione secondo allestimenti e mercati.

AIUTI ELETTRONICI Quanto a tecnologie di bordo, sul nuovo Renault Alaskan debutta un infotainment compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Tra gli aiuti alla guida figurano poi un sistema di videocamere di manovra a 360°, la nuova funzione per la stabilizzazione del rimorchio Trailer Sway Assist e miglioramenti ai sistemi Hill Descent Control e Hill Start Assist.

I MOTORI Le motorizzazioni vengono aggiornate con l'introduzione del filtro SCR, efficace contro le emissioni di ossidi di azoto NOx. Il motore da 2,3 litri a gasolio è, per il resto, invariato. In versione a singolo turbo continua a erogare 160 CV e 425 Nm di coppia, mentre in versione biturbo la potenza cresce fino a 190 CV e la coppia a 447 Nm. La trasmissione di serie prevede un cambio manuale a 6 marce, mentre un automatico a 7 rapporti è offerto in opzione.

DATA DI LANCIO E PREZZI Poco cambia sul fronte dello stile, che si aggiorna unicamente con nuovi cerchi in lega da 17 pollici e cerchi maggiorati da 18 pollici in opzione, a sostituire le precedenti ruote da 16”. La Renault Alaskan aggiornata sarà in vendita in Europa in autunno, con prezzi non ancora comunicati. A puro titolo di riferimento ricordiamo che il listino del modello attuale parte da 32.700 euro.