SEDILI SU MISURA Un sedile a guscio stampato in 3D sulle forme del pilota: è questo il concept che Porsche sta sviluppando per offrire ai suoi clienti più sportivi una seduta su misura come un'abito di sartoria. Si parte già a maggio 2020, con 40 prototipi disponibili attraverso Porsche Tequipment per le Porsche 911 e le 718, da utilizzare in pista con cinture a sei punti. A metà 2021 arriveranno poi i modelli omologati per l'uso stradale, con tre diversi livelli di rigidezza e a seguire, se l'interesse dei clienti lo giustificherà, arriveranno i sedili sviluppati specificamente sulle forme dell'utilizzatore e personalizzabili nel colore.

QUALI VANTAGGI OFFRONO ''Il sedile è l'interfaccia tra l'essere umano e il veicolo ed è quindi importante per una guida precisa e sportiva. Questo è il motivo per cui i gusci dei sedili personalizzati sono standard nelle auto da corsa ormai da molto tempo'', dice Michael Steiner, membro del Comitato esecutivo per la ricerca e lo sviluppo di Porsche. Ergonomia perfetta, dunque, ma anche un design unico, peso ridotto, maggiore comfort e controllo climatico passivo. Come? Innanzitutto con cuscini del sedile e dello schienale parzialmente realizzati con una stampante 3D: i clienti potranno scegliere tra tre livelli di rigidità (duro, medio, morbido) per ottimizzare il comfort. Ma non basta.

STRUTTURA INTERNA A VISTA Il nuovo sedile si basa sul sedile a guscio leggero di Porsche e presenta una struttura a sandwich: un supporto di base in polipropilene espanso (EPP) è legato a uno strato ''comfort'' traspirante costituito da una miscela di materiali a base di poliuretano, realizzati mediante fabbricazione additiva (cioè la stampa 3D). Il rivestimento esterno è confezionato in Racetex, perforato secondo un disegno specifico per garantire il miglior controllo del clima. Aperture nel rivestimento offrono una vista dei componenti colorati della struttura reticolare stampata in 3D, per un design inconfondibile. I prezzi? Quelli, per ora, rimangono ben nascosti.