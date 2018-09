Autore:

Lorenzo Centenari

UN AUTOGRAFO! Stile personale, qualità elevata, piacere di guida suggellato dalla prima introduzione dell'i-Cockpit. Risultato: 200 mila esemplari venduti in tutta Italia, e scusate se è poco. Oggi Peugeot 208 festeggia i suoi successi presentandosi nella serie speciale 208 Signature, tiratura limitata a 1.200 unità e identikit da autentico gioiellino.

HIGH TECH, HIGH STYLE Questo grazie sia al design, sia alla tecnologia di serie. Peugeot 208 Signature verrà prodotta unicamente con carrozzeria 5 porte e motorizzazione benzina 1.2 PureTech 82 cv S&S (omologazione Euro 6.2). Prende le distanze con il resto della gamma grazie a cerchi in lega diamantati da 16 pollici con personalizzazione sequenziale nera e ruota di scorta, calandra frontale in stile Allure, fari fendinebbia, interni in tessuto Cran grigio Adamantium con cuciture blu, volante in pelle, vetri posteriori e lunotto oscurati. Completa il pack il badge specifico vicino agli specchi retrovisori. Colori? Grigio hurricane, bianco banchisa, grigio platinium, grigio artense e bianco madreperla.

ALWAYS CONNECTED Quanto all'equipaggiamento digitale, a bordo di Peugeot 208 Signature salgono pacchetto connettività con Mirror Screen e compatibilità con Android Auto ed Apple CarPlay e sensori di parcheggio posteriori. Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, specchio interno schermabile automaticamente, infine tergicristalli e proiettori provvisti di sensore per l’attivazione automatica.

ALLA CASSA Peugeot 208 PureTech 82 S&S Signature è già in vendita al prezzo di 16.950 euro. Come optional, l’Active City Brake e la vernice metallizzata.