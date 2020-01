PEUGOT 208: LA PRIMA SPECIAL A poche settimane dal debutto in Italia della nuova Peugeot 208 2019, arriva la prima serie speciale a lei dedicata. Peugeot 208 Allure Navi Pack mette l'accento sulla connettività, offrendo il sistema 3D Connected Navigation da 7 pollici abbinato al quadro strumenti analogico.

ALLURE NAVI PACK Nata sulla base dell'allestimento Allure, collocato sul baricentro del listino di Peugeot 208, la serie speciale offre di serie la navigazione connessa che, grazie al servizio TomTom Traffic, si aggiorna in tempo reale segnalando i tratti stradali congestionati e suggerendo percorsi alternativi. Oltre al navigatore satellitare l'edizione speciale Navi Pack monta di serie dei fari anteriori EcoLED.

PREZZO, MOTORE, CARATTERISTICHE La versione speciale Peugeot 208 Allure Navi Pack è disponibile allo stesso prezzo della normale versione Allure, ma per un periodo limitato. Si può scegliere con motorizzazione benzina PureTech 100, abbinata a un cambio manuale a 6 rapporti o a un cambio automatico EAT8 a 8 marce, o con il Diesel BlueHDi 100. Per quanto riguarda l'estetica, delle otto tinte disponibili per la nuova 208, tre sono dedicate a questa serie speciale: Giallo Faro, Blue Vertigo e Rosso Elixir. Il listino parte dai 19.650 euro richiesti per la versione PureTech 100 con cambio manuale e arriva ai 21.450 euro della versione PureTech 100 con cambio automatico e della versione BlueHDi 100 con il manuale a 6 marce.