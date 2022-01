Tutto in un Blitz: Corsa e Grandland si comprano online

Debutta oggi la serie speciale Blitz Edition, allestimento per Opel Corsa (anche in versione elettrica) e Crossland disponibile esclusivamente online, tramite il sito opel.it.

Opel Corsa Blitz: la versione termica si compra online

OPEL CORSA La piccola tedesca è disponibile nelle motorizzazioni benzina 1.2 da 75 e 100 CV, oppure Diesel 1.5 da 100 CV, a partire da 18.000 euro. L’allestimento Blitz comprende di serie alcuni optional come il Parking Pack (con sensori di parcheggio posteriori e retrocamera a 180°), per un risparmio complessivo sul listino di 1.250 euro.

Opel Corsa-e Blitz: la piccola elettrica in allestimento speciale

OPEL CORSA-E Disponibile con il motore elettrico da 136 CV, la versione Blitz di Corsa elettrica prevede il Parking Pack, ma anche un caricatore di bordo trifase da 22 kW, per ricaricare la batteria più velocemente dalle colonnine pubbliche. Prezzo finale di 29.650 euro, con un vantaggio complessivo di 850 euro.

Opel Crossland Blitz: la piccola crossover in allestimento speciale

OPEL CROSSLAND ll crossover compatto è disponibile a partire da 18.570 euro, con le stesse motorizzazioni di Corsa (benzina 1.2 da 75 e 100 CV, diesel 1.5 100 CV). L’allestimento Blitz offre un vantaggio pari a 1.420 euro e comprende:

Retrocamera con sensori di parcheggio posteriori

Luci posteriori e LED

Fari fendinebbia anteriori

Barre longitudinali al tetto

Predisposizione ruotino di scorta

Opel Corsa-e Blitz: la piccola elettrica di 3/4 posteriore

COME ACQUISTARE Questi allestimenti sono disponibili solo online, e bastano pochi passaggi per finalizzare l’acquisto. Dopo aver configurato il modello secondo le proprie preferenze si riceve immediatamente una prima indicazione relativa al periodo previsto per la consegna del veicolo (al momento le consegne delle termiche sono previste per fine maggio, mentre per l’elettrica a febbraio) e l’ammontare della rata tramite finanziamento, che può comunque essere personalizzato. A questo punto è sufficiente versare una caparra di 500 euro online per bloccare la prenotazione dell’auto. L’acquisto viene poi finalizzato in concessionaria, dove verrà anche consegnata fisicamente la vettura.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 12/01/2022