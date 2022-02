Il volante del futuro? Senza pulsanti (visibili). L'idea Ford

Un tempo, quella ''cosa'' che stringiamo tra le mani per direzionare l'auto (almeno fino a quando le self driving car non prenderanno il sopravvento) aveva una funzione ed una sola. Un giorno, forse, quella cosa chiamata volante tornerà a fare lo stesso. In apparenza, almeno. Uno sterzo in cui la multifunzionalità è presente, ma è nascosta. Per maggiori informazioni, rivolgersi a Ford.

TOUCH AND STEER Si apprende dal magazine CarBuzz come l'Ovale abbia di recente depositato il progetto sia presso l'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO), sia l'omologo tedesco (DPMA). Oggetto dello studio, un nuovo tipo di volante senza pulsanti visibili, dalla corona realizzata con un materiale malleabile che possa essere premuto e con sensori di prossimità capacitivi nascosti all'interno della struttura che rispondano agli input.

VEDI ANCHE

ISPIRAZIONE Nello specifico, il brevetto Ford menziona la presenza di pulsanti sui bordi superiore e inferiore del volante, con funzioni sia sulla parte anteriore che su quella posteriore. Un grande display circolare correrà all'interno dello sterzo e ruoterà attorno a uno schermo centrale fisso, in una versione ipermoderna del caratteristico volante della Maserati Boomerang del 1972.

SOTTOSOPRA Ma che accade quando ruoti il volante, e i comandi cambiano di posizione? Ebbene, Ford avrebbe pensato anche a questo. Appositi sensori rilevano l'esatto angolo di sterzata e riposizionano le funzioni della stessa quantità. Se ad esempio il pulsante per i comandi vocali alloggiava a ore 12 a volante dritto, rimarrà a ore 12 qualunque sia l'indice di rotazione impresso alla corona. Chanche che entri in produzione? Facciamo...fifty fifty.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/02/2022