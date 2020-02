VENTI DI NOVITÀ Aggiungi un posto a tavola, a ora di cena suona il campanello un ospite di gran prestigio. Alle 20:20 di stasera giovedì 20 febbraio (le 20.20 del 20.02.2020: non è una coincidenza, state certi), Maserati svela il nome della propria nuova segretissima creazione. Se in via Ciro Menotti l'intenzione è stata sino ad ora quella di proteggere il veicolo dai riflettori, beh l'impresa è andata a buon fine. Perché ancora adesso, quando manca giusto qualche ora al grande appuntamento, del nuovo modello non si sa praticamente nulla di definitivo. È l'elettrica? È una Gt su piattaforma Alfa Romeo 4C, ma a motore centrale?

COUNTDOWN Più che seminare indizi utili, le foto spia e le criptiche dichiarazioni uscite dai cancelli della fabbrica di Modena hanno anzi depistato anche il più determinato dei detective. Ora, anziché aggrovigliarci in sterili speculazioni (esercizio nel quale già ci siamo cimentati a più riprese), inganniamo il tempo e prepariamoci all'incontro di stasera. Mai come stavolta...Stay tuned.