EV, ANZI PHEV Una cosa è certa, il Tridente inforcherà la presa elettrica entro un anno. Il suo percorso è simile a un calvario, tuttavia a distanza di 6 anni dalla prima apparizione (Ginevra 2014) Maserati Alfieri sembra finalmente pronta al suo debutto in società, e questa volta in via definitiva. Sempre il Salone di Ginevra (2020) come passerella più probabile del primo passo Maserati verso l'auto elettrica, un target già ufficializzato a più riprese, ma un obiettivo al quale il marchio arriverà per gradi. È una gran turismo elettrica, quella raffigurata in copertina? No, non la è. Non al 100%.

ORA DI DISEGNO Come peraltro anticipato dalla Casa stessa, l'erede in pectore di Maserati GranTurismo verrà proposta sia in formato EV, sia anche in edizione PHEV, ovvero plug-in hybrid. E lo schizzo condiviso sui social dal designer di Pininfarina Lorenzo Carpignano mostra una coupé di ispirazione Alfieri (ma il nome è ancora provvisorio) con due grossi scarichi centrali al retrotreno. Chiaro indizio che il soggetto dello sketch è una vettura che di un motore a combustione interna ne è provvista eccome. Un V6, più che un V8. Tanto, grazie al supporto del modulo elettrico, la nuova GT emiliana correrà comunque rapida come un ghepardo, accelerando da 0 a 100 km/h (stando alle anticipazioni) in poco più di 2 secondi.

CATTIVISSIMA Sospendiamo in ogni caso tecnica e dinamica, per spendere due considerazioni sul design di Maserati GranTurismo atto secondo. Rispetto al concept visto in carne ed ossa (qui sopra), Alfieri assumererebbe forme nettamente più taglienti e spigolose, oltre a larghe prese d'aria ai fianchi e un alettone e un gigantesco estrattore al posteriore. L'auto di serie avrebbe insomma un look assai più corsaiolo, ma aspettiamo nuovo materiale. Ibrida o elettrica, la futura muscle Maserati avrà comunque la trazione integrale (elettrica). E si declinerà anche in chiave (Gran)Cabrio. Che smania.