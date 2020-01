QUANDO ARRIVA? Il prototipo Maserati, di cui da tempo girano le foto spia (rilasciate direttamente dall'Azienda), è un oggetto controverso. Secondo quanto dichiarato da via Ciro Menotti a Modena si tratta solo di un muletto per testare i motori delle nuove Maserati in arrivo e l'ultima incarnazione è elettrica. Ad anticipare il sound delle prossime Maserati GranTurismo 2021 e GranCabrio 2022 in versione EV ci pensa un video rilasciato, di nuovo, dalla stessa Casa del Tridente.

LA MUSICA CAMBIA Arduo il compito del powertrain a emissioni zero: non far rimpiangere il canto del V8 che, con accordo pressoché universale, è uno dei motori dal sound più bello di sempre. Per cercare di vincere la sfida, Maserati non intende ridurre il più possibile le nuove sonorità, ma anzi accentuarle per affrontare il nuovo millennio con una colonna sonora inedita. Troppo difficile? fatevi un'idea guardando il video che pubblichiamo...

QUANTO FA? Le prestazioni del powertrain sono ancora, logicamente, sconosciute, ma è ipotizzabile che possano rivaleggiare con quelle della Porsche Taycan, se non addirittura con quelle delle ultime Tesla. La potenza potrebbe dunque superare i 600 CV, ma quello che davvero farà la differenza sarà la gestione dell'energia, da cui dipende l'autonomia a parità di accumulatore e motorizzazione.

LO SCHEMA TECNICO Da notare che il gruppo propulsore completamente elettrico di Maserati sarà caratterizzato da tre motori elettrici, trazione integrale e un sistema torque vectoring. Naturalmente la promessa è di consentire brevi tempi di ricarica, lunga autonomia e ridotti ingombri: tutti fronti su cui, peraltro, si concentrano gli sforzi di qualunque costruttore oggi impegnato nella realizzazione delle auto elettriche. Nessuno escluso.

NON È LA FINE DELLE MASERATI A BENZINA L'elettrico non vi scalda? Non preooccupatevi: il prototipo Maserati mimetizzato che vedete nel video, allestito attorno alla scocca in carbonio modificata dell'Alfa romeo 4C, è stato visto anche con un motore tradizionale sotto al cofano. L'era delle sportive Maserati con motore a benzina (montato in posizione centrale, in questo caso) non è ancora finita.