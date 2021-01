NUOVO ALLESTIMENTO RAFFINATO E SPORTIVO Con il suo pick-up Ranger, Ford si è ritagliata una bella fetta di estimatori nel segmento dei veicoli commerciali leggeri e ludici (quelli dedicati al tempo libero) visto che è il più venduto in Europa. Con il Ranger Raptor si è giocata la carta dello stile “palestrato” e delle prestazioni elevate, con il Ranger Tremor abbraccia il mondo dell'off-road, ma oggi la Casa dell’Ovale Blu allarga la famiglia grazie all’introduzione, in alcuni mercati europei, di un nuovo allestimento del Ranger. Sviluppato in collaborazione con MS-RT, azienda specializzata nella personalizzazione del design, combina un aspetto ispirato al mondo del motorsport con finiture premium e dettagli rifiniti a mano, per offrire ai clienti una versione ancora più esclusiva del suo modello di successo. Il nuovo Ranger MS-RT è derivato dal Ranger Wildtrak e ne condivide l’equipaggiamento, la portata utile di una tonnellata e la possibilità di scegliere tra cabina singola o cabina doppia.

COME CAMBIA FUORI… Ma veniamo ai dettagli e conosciamo meglio questa inedita versione. Esternamente, il pick-up americano si distingue per la fascia anteriore con griglia a effetto fibra di carbonio e fendinebbia integrati, è equipaggiato con cerchi in lega leggera da 20” OZ Racing, poi troviamo passaruota più larghi e minigonne laterali. Ci sono tre colorazioni speciali in bianco, grigio o nero e calotte degli specchi retrovisori a effetto fibra di carbonio.

… E COSA C’È DI NUOVO DENTRO Anche l’abitacolo è stato personalizzato grazie a finiture in pelle con cuciture arancioni a contrasto. Addio a interni spartani, l'illuminazione specifica e i sedili anteriori riscaldati creano un ambiente confortevole, mentre i tappetini e le soglie battitacco sono griffate MS-RT. Il sistema infotainment SYNC 3 è di ultima generazione con connettività web e touchscreen da 8”. Troviamo, infine, navigatore satellitare e telecamera di parcheggio.

GIOCA A FARE IL DURO Il motore diesel 2.0 litri bi-turbo eroga una potenza di ben 213 CV, una coppia di 500 Nm ed è abbinato a un cambio automatico a 10 rapporti, condiviso con la sportiva Ford Mustang. Grazie a questi numeri da “muscle car”, il Ranger MS-RT offre una portata utile fino a 1.098 kg e una capacità di traino di 3.500 kg. Naturalmente non manca un sistema selezionabile di trazione integrale. Il nuovo Ford Ranger MS-RT entrerà a listino nell'estate 2021, ma il prezzo non è ancora stato comunicato. Amanti del tempo libero, restate connessi che vi terremo aggiornati non appena avremo nuove notizie.