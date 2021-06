95 DI QUESTI GIORNI Per il centenario è lecito aspettarsi fuochi d'artificio, non che tuttavia la ricorrenza appena precedente non sia ora celebrata in modo principesco. Arese RH95 il capolavoro che festeggia i 95 anni di Carrozzeria Touring Superleggera e che nella sigla omaggia, tramite le sue iniziali, il precursore del progetto stesso. Sfoglia la gallery e rifatti gli occhi. Oppure, guarda il video sotto.

488 IN INCOGNITO Touring Superleggera rimane piuttosto schiva nella descrizione tecnica di Arese RH95. Il design è in ogni caso inconfondibilmente simile ai recenti modelli Ferrari a motore centrale, vedi 488 GTB. Il che non sorprende, data la stretta relazione tra Touring e Ferrari nel corso degli anni: sia la Touring Aero 3 dell'anno scorso (che è ancora in vendita), sia Touring Berlinetta, sono entrambi modelli basati su Ferrari F12 Berlinetta. La storia stessa dell'azienda è legata alla Ferrari 166 MM degli anni '40.

CHE NUMERI Arese RH95 utilizza un V8 biturbo di 90 gradi in posizione posteriore centrale di derivazione Ferrari che produce 660 cv e 760 Nm di coppia, proprio le stesse cifre di 488, dalla quale mutua anche il cambio automatico a doppia frizione F1 a sette rapporti. Grazie al suo telaio in fibra di carbonio, Touring stima che la RH95 dovrebbe raggiungere i 100 km/h da ferma in 3,0 secondi e registrare una velocità massima di 340 km/h.

IN CONTINUITÀ Numerosi gli elementi di design che manifestano influenze di altri recenti modelli Touring, vedi i filet laterali in alluminio e i doppi scarichi, già adottati sulla Disco Volante su base Alfa Romeo 8C, vedi la griglia anteriore, che imita quella della Aero 3, vedi infine le prese d'aria dietro alle spettacolari porte a lama di coltello. Interni ampiamente personalizzabili, con tanto di targhetta sulla consolle centrale che indica il numero di produzione. Il prezzo? Se sei interessato, chiedi direttamente a Touring...