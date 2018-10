Autore:

Marco Congiu

DAL SALONE ALLA STRADA Subaru ha svelato la sua Viziv Tourer Concept nel corso dell'ultimo Salone di Ginevra. La station wagon ha da subito impressionato per linee sportive e taglienti, ricche del DNA delle Pleiadi in ogni particolare. Da questo prototipo, Subaru ha deciso di realizzare l'erede della Levorg e noi, prontamente, vi mostriamo in queste immagini il mulotipo della familiare nipponica.

LA PRIMA VOLTA In queste immagini scattate dai nostri sempre attenti fotografi vediamo il mulotipo della nuova Levorg. Si tratta, nella fattispecie, di un'auto che sotto la carrozzeria del modello uscente installa la meccanica della nuova generazione, in attesa di portare al debutto sotto pesante camuffatura il futuro design.

UNITI SI VINCE Lo scheletro della nuova Levorg 2020 sarà, con ogni probabilità, la Subaru Global Platform, pianale che troviamo anche sulle nuove generazioni di Impreza e XV. La Viziv Tourer Concept di Ginevra si fa forte di misure importanti, con una lunghezza di 4,77 metri per 1,93 di larghezza e 1,43 di altezza e quindi non c'è motivo di pensare che la futura Levorg si debba discostare da questi parametri, andando così a crescere rispetto le misure attuali.

MOTORE, UN INTERROGATIVO La nuova Levorg 2020 seguirà i punti di forza della storia di Subaru: trazione integrale Symmetrical All-Wheel Drive, cambio automatico CVT Lineartronic e, più di recente, l'abbandono dei motori Diesel. Non ci sarebbe da stupirsi se, a seguito di una stretta partnership con Toyota, la nuova Levorg vada a mondate powertrain ibridi o addirittura full-electric.

AIUTI EVOLUTI Non mancherà un'evoluzione dell'EyeSight, sistema che racchiude tutti gli aiuti alla guida di Subaru e che porterà in dote alla nuova Levorg dotazioni di guida autonoma di alto livello. Il debutto della nuova station wagon di Subaru è previsto per il salone di Tokyo 2019 o di Ginevra 2020.