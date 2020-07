NOUVELLE Lo stesso stile da crossover dal design evoluto, ma ora Renault Espace è ancor più tecnologica ed intelligente. Col MY21 evolve la personalità del crossover francese, sottolineata da cambiamenti estetici che ne aggiornano stile e forme. A partire dai nuovi fari adattivi LED Matrix Vision, che regalano a Espace uno sguardo più intenso e accigliato, e dalla calandra C-Shape, più razionale ed elegante. All’anteriore spicca un nuovo paraurti abbinato - sulla top di gamma Initiale Paris - alla raffinata linea di cromatura trasversale che attraversa da parte a parte il frontale. Il posteriore ha un profilo decisamente scolpito, nella parte bassa spicca il doppio scarico dalla forma ovoidale che accentua la sportività della vettura. Novità assoluta per nuovo Espace è poi l’esclusiva tinta Rosso Granato, che si affianca alla ormai nota colorazione Nero Ametista (solo per Initiale Paris). La gamma si arricchisce inoltre di nuovi cerchi in lega Initiale da 20 pollici.

INTERNI AL TOP L’abitacolo di nuovo Renault Espace è impreziosito da materiali ricercati ed è votato alla massima comodità. La tecnologia di bordo poi consente a conducente e passeggeri di viaggiare in un ambiente davvero di prima classe. Ricca la scelta per rivestimenti e sellerie, che spaziano dal tessuto alla pelle Riviera fino alla Nappa. Sull’allestimento top di gamma Initiale Paris vengono offerte due esclusive colorazioni per gli interni: Nero Titanio e Grigio Sabbia chiaro. La console centrale sospesa di Renault Espace si aggiorna e diventa ancor più sofisticata. Qui si trovano infatti tutti comandi essenziali per la gestione del sistema infotelematico: selettore rotativo per accedere al sistema multimediale Renault Easy Link e pulsanti di scelta rapida Multi-Sense. Il display verticale da 9,3” infine integra radio, navigazione e telefonia con protocolli Android Auto ed Apple CarPlay ed e abbinato a un quadro strumenti digitale da 10,2”.

ALLESTIMENTI, PREZZI E MOTORI Gli ordini per il restyling di Renualt Espace sono già aperti. Il crossover della Losanga è proposto a partire da 43.700 euro nelle varianti a 5 e a 7 posti. La gamma è costituita dall’allestimento entry level Business, dall’Executive dal valore di 46.800 euro e dalla top di gamma Initiale Paris da 52.500 euro. Tre le motorizzazioni disponibili: TCe 225 benzina con filtro FAP e Diesel 2.0 Blue dCi rispettivamente da 160 e 200 CV. Tutte le versioni montano cambio automatico EDC 7 rapporti.