Autore:

Marco Rocca

E' IL MOMENTO DELLA RINFRESCATA Da quando nel 2015 è diventata una crossover, la Renault Espace ha reinterpretato il concetto di monovolume o multispazio, che dir si voglia. Ora a distanza di quasi 4 anni, è la volta del restyling 2019.

PIU' MODERNA Lo dimostrano questi scatti rubati dalla Svezia. Si tratta di cambiamenti estetici che interesseranno principalmente la parte anteriore e quella posteriore. Cambiamenti in punta di matita che renderanno ancora più moderna e fresca la linea della Espace.

MOTORI PULITI Sottopelle sarà riconfermato il 1.8 TCe da 225 cavalli a benzina mentre per quanto riguarda i diesel, probabilmente entrerà in gamma il nuovo 1.7 lanciato da poco su nuova Kadjar ma con potenze superiori. Arriverà l'omologazione Euro6 d temp mentre saranno riconfermate le trasmissioni automatiche EDC a doppia frizione a 6 o 7 rapporti o manuele 6 marce. Invariato anche il sistema 4Control a quattro ruote sterzanti presente sulle versioni alto di gamma.

NON CAMBIA E l'infotainment? Non sarà stravolto visto che di recente il sistema R-Link 2 ha guadagnato la compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay, oltre alla nuova app My Renault per accedere ad alcune informazioni sull'auto anche da remoto.