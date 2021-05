IL SUV PORSCHE PASSA IN SALA TRUCCO Lanciata nel 2017, l'attuale generazione di Porsche Cayenne è arrivata al suo quarto anno di vita e si sta lentamente dirigendo verso il classico restyling di metà ciclo. Basata sulla piattaforma MLB del Gruppo Volkswagen, condivisa con altri SUV di casa come la Bentley Bentayga o la Lamborghini Urus, la Cayenne è la meno recente della famiglia, quindi Porsche ha deciso di rinnovarla in maniera approfondita. Un prototipo di pre-produzione del nuovo modello è stato pizzicato durante i test su strada nei pressi di uno dei centri prova di Porsche, in Germania. Nonostante il camuffamento piuttosto evidente, è chiaro che l'aggiornamento manterrà una certa coerenza con il design attuale, tuttavia la parte anteriore e quella posteriore dell'auto avranno un nuovo stile.

COME CAMBIA DAVANTI E DIETRO La zona anteriore sembra caratterizzata da fari più sottili, mentre il paraurti e la calandra sono completamente nuovi e dal look molto più sportivo di prima, nonostante questo prototipo non sia una versione Turbo o GTS. Osservando le foto, sembra che la parte posteriore subirà le modifiche più importanti, e nonostante il muletto sia equipaggiato con fanali posteriori posticci per i test dinamici, il camuffamento lascia intravvedere che la Cayenne avrà un design del tutto inedito dei proiettori posteriori a LED. Altre novità vedono la targa scendere dal portellone al paraurti ridisegnato, creando un look più attuale e in linea con la gamma della Casa tedesca.

ABITACOLO TUTTO NUOVO Le foto spia non ci permettono di dare uno sguardo agli interni del SUV, che dovrebbero presentare una console centrale completamente nuova e una leva del cambio ridisegnata. Quest'ultima probabilmente prenderà in prestito la forma già adottata sulla 911 (992).

MOTORI PRESTATI DALLA PANAMERA Anche sotto il cofano troveremo notevoli cambiamenti, con la maggior parte dei propulsori ereditati dalla Panamera di ultima generazione. La nuova Cayenne potrebbe essere lanciata tra circa un anno, nel 2022, dopo la messa a punto finale che Porsche sta ultimando grazie ai test effettuati al simulatore e su strada.