Autore:

Giulia Fermani

FOTO SPIA Una variante inedita della nuova Porsche 911 generazione 992 è stata fotografata durante i collaudi nel sud della Germania. Le foto spia mettono in mostra alcune caratteristiche aggiunte alla versione già nota. Di queste novità, accanto a opzioni già disponibili nella sezione del sito Porsche Exclusive Manufacture, altre sembrano del tutto inedite. Di che cosa si tratta, quindi?

LE OPZIONI A CATALOGO E NON Tra le caratteristiche già a catalogo per questo modello, ci sono il Kit Sport Design, con la targa posteriore montata più in alto e la gonna anteriore modificata. Previsti pure i bordi dorati e le cinture di sicurezza colorate. Non ancora disponibili, invece, sono l'enorme spoiler posteriore, la terza luce di stop modificata e i particolari tubi di scarico visibili su questa 911 verde.

NUOVE OPZIONI O NUOVA VERSIONE? La domanda sorge spontanea: che cosa stiamo guardando? Che queste opzioni siano destinate a entrare nel catalogo delle personalizzazioni della nuova 911? Oppure quella che ci troviamo di fronte oggi è un'altra variante futura della nuova Porsche 992 di cui nessuno ha mai sentito parlare? Con un terminale di scarico completamente diverso in combinazione con i freni standard, questa seconda ipotesi sembra la più probabile.

CHE COSA C'E' SOTTO L'alettone fa pensare a qualcosa di particolarmenbte spinto. La nuova Porsche 992, lo ricordiamo, è nata sulla piattaforma MMB e come motore monta il tradizionale 6 cilindri boxer da 3.8 litri, capace – nella versione Turbo S – di una potenza vicina ai 630 CV grazie all'utilizzo di parte della componentistica della 911 GT2. E da qui a fantasticare su qualcosa di molto orientato all'uso in pista il passo è breve.