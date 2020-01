MINI CABRIO SPECIAL EDITION Siamo ancora nel pieno della stagione fredda, però Mini sta già pensando all’estate e ha preparato un nuovo allestimento della sua compatta a cielo aperto. Infatti, fa il suo debutto in gamma la nuova Mini Cabrio Sidewalk, una versione glamour della vivace piccolina con il tetto in tela. La macchina è definita da una colorazione inedita e da finiture interne esclusive per un livello di personalizzazione molto elevato.

DA MARZO CON TRE MOTORI La nuova Mini Cabrio Sidewalk, che sarà disponibile da marzo 2020, è disponibile con una gamma composta da tre motori a benzina con tecnologia TwinPower Turbo. La Mini One con 102 CV e la Mini Cooper con 136 CV erogati dal tre cilindri in linea e la Mini Cooper S da 192 CV espressi dal suo sportivo quattro cilindri, che enfatizzano al massimo il famoso “go-kart feeling” della scoperta di casa Mini. Tutti i motori sono disponibili con cambio manuale a 6 marce oppure, in optional, con un cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti.

PUNTA TUTTO SU STILE E FINITURE Ma per farsi notare, la nuova cabrio di Mini preferisce usare altre armi, che sono quelle dello stile e delle finiture di livello. Ci pensa immediatamente la verniciatura della carrozzeria, con le tinte Midnight Black metallizzato, White Silver metallizzato, Moonwalk Grey metallizzato, Thunder Grey metallizzato, Enigmatic Black metallizzato oltre al colore specifico Deep Laguna. Specifici per la Mini Cabrio Sidewalk sono anche i cerchi in lega leggera Scissor Spoke bicolore da 17'' e il tetto in tela ad apertura elettrica con un’originale figura a forma di freccia sulla parte alta, mentre all'interno ci sono finiture inedite. Questa edizione presenta battitacco in alluminio spazzolato con la scritta ''Sidewalk''.

ABITACOLO SUPER RIFINITO All'interno, i quattro passeggeri trovano sedili rivestiti in pelle specifica. I rivestimenti color antracite sono combinati con cuciture a contrasto. Inoltre, i profili dei sedili stessi in Dark Petrol e il logo ''Sidewalk'' aggiungono tocchi di stile individuale. I tappetini in velluto sono bordati di colore scuro con cuciture di colore contrastante. Anche le superfici interne della nuova Mini Cabrio Sidewalk hanno un design specifico per questo modello. La modanatura retroilluminata sul lato passeggero è in abbinamento con finiture nere e argento. Anche il rivestimento ellittico della porta è in nero lucido. Il volante sportivo in pelle con il logo ''Sidewalk'' nella parte inferiore e le cuciture a contrasto sono un ulteriore punto che caratterizza gli interni di questa speciale edizione. In combinazione con il pacchetto Sidewalk Plus, la cabrio inglese comprende anche fari e fendinebbia a LED, pacchetto luci interne, modalità di guida Mini Driving Modes, climatizzatore automatico, sedile passeggero anteriore regolabile in altezza e pacchetto portaoggetti. Il prezzo di questa Mini Cabrio in declinazione premium sarà disponibile entro poche settimane.