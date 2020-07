SPARK THE NEXT Il countdown è terminato, a nuova Ghibli Hybrid il Tridente finalmente dà corrente. Giovedì 16 luglio alle ore 13 una nuova era ha inizio, quella dell'elettrificazione in salsa modenese, sponda Maserati. Qui sotto, in diretta, il video della cerimonia del reveal. La sorellina della Quattroporte è dunque la vettura designata per la sperimentazione di un sistema ibrido leggero che in futuro dovrà caratterizzare altri modelli ancora (Levante in primis). Già, un ibrido ''soft'': l'aggiornamento 2020 di Maserati Ghibli prevede infatti per la prima volta anche l'adozione di una motorizzazione MHEV, sigla che individua la sempre più frequentata soluzione del mild hybrid.

HYBRID RUMORS Un quattro cilindri turbo benzina da 2 litri (evoluzione dell'unità che equipaggia Alfa Romeo Giulia e Stelvio) viene accoppiato a un mini propulsore elettrico in luogo dell'alternatore/starter, che fa girare l’albero motore tramite una cinghia e che fornisce 48 Volt di tensione a una batteria agli ioni di litio supplementare. Potenza di 335 cv e indubbi benefici sotto il profilo di consumi, emissioni e fluidità di guida. Mild hybrid 48V a parte (un sistema che il Gruppo FCA battezza eTorque e che già utilizza negli USA su Jeep Wrangler e RAM 1500), Maserati Ghibli 2020 si trascina dietro novità anche di altra natura. Come ritocchi allo stile della carrozzeria, un più moderno sistema di infotainment, il quadro strumenti 100% digitale e personalizzabile. Bando alla chiacchiere: godiamoci lo show, e ritroviamoci per snocciolare tutte le specifiche di un'auto destinata a fare scuola. Nel frattempo, ecco il trailer...