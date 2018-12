Autore:

Marco Congiu

NUOVA VITA Arriverà al Salone di Ginevra 2018 un'erede della Ferrari 488 GTB? La supercar V8 turbo lanciata dal Cavallino Rampante nel 2015 è già stata vista – e ammirata – in tutte le possibili combinazioni: 488 Pista, Spider e Pista Spider. Qualche tempo fa, però, vi abbiamo mostrato in anteprima una 488 GTB pesantemente camuffata aggirarsi per Fiorano senta emettere alcun suono, chiaro segnale che quell'esemplare era in realtà un prototipo sul quale i tecnici di Maranello stavano sviluppando un powertrain ibrido. Non sarebbe quindi tanto lontano dalla realtà pensare che Ferrari possa svelare durante la kermesse elvetica la nuova 488 GTB, o almeno la sua versione elettrificata.

GLI INDIZI CHE FANNO UNA PROVA Come si può leggere nel forum dedicato Ferrari Chat, sono diversi i membri che fanno riferimento ad una nuova versione della 488. Alcuni la derubricano a semplice facelift, ma in realtà potrebbero esserci numerosi cambiamenti rispetto alla versione lanciata nel 2015 e nata dalla matita di Flavio Manzoni. Addirittura, i più coraggiosi affermano di essere entrati in contatto con dei dealer Ferrari, i quali si sarebbero fatti scappare la presentazione della nuova 488 in occasione del Salone di Ginevra previsto per marzo.

SI APRE IL VENTAGLIO Se le voci venissero confermate, si potrebbe aprire una pletora di possibili scenari all'orizzonte per Ferrari, che potrebbe addirittura parlare di famiglia 488. Si comincerebbe dalle varianti standard per poi proseguire con le V8 ibride passando per le nuove V6 e l'alto di gamma rappresentato dalle 488 Pista.