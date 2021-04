QUESTIONE DI STILE DS3 Crossback, il crossover compatto francese protagonista alla scorsa Milano Fashion Week con la special edition Ines de la Fressange, si mostra nei DS Store in versione 2022. Sulla nuova Model Year grande risalto è stato dato agli interni - indubbiamente uno dei punti di forza del SUV transalpino. Con l’allestimento Grand Chic, il padiglione Chiaro e la Pelle Bastille sono ora di serie anche per la motorizzazione full-electric E-Tense. Questi raffinati rivestimenti haute couture si rinnovano inoltre con un'inedita tinta total black.

ANCORA PIÙ DIGITALE I cambiamenti riguardano però anche il sistema d’infotainment. Nuova DS3 Crossback 2022 dispone infatti dei protocolli Mirror Link, che permettono di proiettare lo schermo dello smartphone sul display a centro plancia. Una funzione che si va ad aggiungere ai già presenti Apple Car Play e Android Auto. DS Automobiles continua a proporre su richiesta il Grip Control, che ottimizza la trazione sull’asse anteriore in base al tipo di terreno. In particolare, gli allestimenti So Chic e Perfomance Line offrono il Grip Control in combinazione con pneumatici All-Season e i cerchi da 17 pollici.

I PREZZI Migliorato anche l’impatto ambientale dei propulsori termici. I motori Diesel in gamma, omologati secondo il ciclo WLTP, rispettano ora i vincoli imposti dalla normativa Euro 6d. L’offerta per DS3 Crossback si completa con la versione PureTech a benzina e con la E-Tense full-electric (qui la nostra prova video). Il listino attacca dai 26.000 euro della So Chic benzina 100 CV, che diventano 27.850 euro sei si opta per la entry-level Diesel BlueHDI 110. DS3 Crossback E-Tense 2022 100% elettrica parte invece da 40.200 euro, a cui vanno però detratti l’ecobonus ed eventuali incentivi erogati su base regionale (fino a esaurimento fondi).